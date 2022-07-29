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تراند اليوم : الجزيرة مباشر : اخر التطورات في اوكرانيا شاهد اشتباكات طاحنة في كييف و أوكرانيا الآن مباشر قناة الجزيرة بث مباشر

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أفادت أوكرانيا ، الليلة (الأربعاء) ، عن وقوع انفجار عنيف بالقرب من محطة السكك الحديدية الرئيسية في كييف ، وسط تحذيرات من أن روسيا ، التي لا تحقق أهدافها حاليًا في الحرب ، تكثف هجماتها. أفادت شركة السكك الحديدية الوطنية عن وقوع غارة جوية بالقرب من محطة القطار تم إجلاء آلاف النساء والأطفال منها. وقالت شركة القطارات إن المحطة الواقعة في جنوب المدينة تعرضت لأضرار طفيفة ولم يتضح ما إذا كانت هناك أي إصابات. وبحسب مستشار لوزير الداخلية الأوكراني ، فإن سبب الانفجار سقوط صاروخ كروز روسي تم اعتراضه ، ولم يكن هجومًا مباشرًا.

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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