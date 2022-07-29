تراند اليوم : الزمالك مباشر : مباراة الزمالك وفيوتشر اون تايم سبورت بث مباشر مباراة الزمالك اليوم on time sport بث مباشر مباراة الزمالك اليوم بث مباشر

الزمالك مباشر : مباراة الزمالك وفيوتشر اون تايم سبورت بث مباشر مباراة الزمالك اليوم وأعلن أسامة نبيه القائم بأعمال المدير الفني لنادي الزمالك تشكيل فريقه أمام فيوتشر إف سي في المباراة التي ستقام اليوم ضمن منافسات الدوري المصري.

ويواجه الزمالك منافسه فيوتشر على استاد القاهرة الدولي، في المباراة المؤجلة من الأسبوع العاشر بالمسابقة المحلية.

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وشهد تشكيل الزمالك مشاركة محمد أشرف روقا أساسيًا بعد غيابه في الفترة الماضية، كما يقود سيف الجزيري هجوم القلعة البيضاء.

تشكيل الزمالك أمام فيوتشر إف سي اليوم

حراسة المرمى: محمد أبو جبل.

خط الدفاع : محمد عبد الشافي – محمد عبد الغني - محمود علاء - حمزة المثلوثي.

خط الوسط : محمد أشرف روقا - يوسف أوباما - محمود عبد الرازق شيكابالا - أشرف بن شرقي - أحمد سيد زيزو.

خط الهجوم : سيف الجزيري.

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ويحتل الزمالك المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 19 نقطة، فيما يتواجد فيوتشر بالمرتبة السادسة ولديه 15 نقطة.