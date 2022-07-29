تراند اليوم : قيامة عثمان 84 HD مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 84 مترجمة HD عثمان الحلقة ٨٤ مترجم HD

في أحداث مسلسل عثمان الحلقة 84 الجزء الثالث يرزق الغازي عثمان بطفله الثاني من بالا، وتتمكن النساء مع الهروب من قبضة الوزير علم شاه، وتدور معركة كبيرة بين محاربي الكاي والمغول تنتهي بانتصار الكاي وأسير مساعد غيخاتو.

ويذهب تورغوت ألب إلى علم الدين شاه ويقايض مساعد غيخاتو بمحاربي الكاي ويتمكن من تحريرهم

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عثمان 84 : تتابعون حلقة مسلسل قيامة عثمان 84 كاملة مساء يوم الأربعاء من كل أسبوع في تمام الساعة 17:00 بتوقيت غرينتش، كما يتم عرض مسلسل المؤسس عثمان الحلقه 84 بتمام السابعة مساءً بتوقيت مصر وفي تمام الثامنة مساءً بتوقيت السعودية واليمن والعراق وسوريا وفلسطين والأردن، كما يتم العرض بتمام السادسة مساءً بتوقيت الجزائر والمغرب وتونس، وهذه المواعيد نفسها يوم الخميس للحلقة باللغة العربية.

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