تراند اليوم : مباراة ليفربول بث مباشر .. مباراة ليفربول ونوريتش مباشر مشاهدة مباراة ليفربول اليوم مباشر مشاهدة مباراة ليفربول اليوم بث مباشر

مباراة ليفربول بث مباشر مباراة ليفربول ونوريتش مباشر مشاهدة مباراة ليفربول اليوم مباشر مشاهدة مباراة ليفربول اليوم بث مباشر بث مباشر مشاهدة مباراة ليفربول ونوريتش سيتي اليوم الأربعاء Liverpool Vs Norwich يلا لايف في اطار مبارايات الدور الـ 16 من منافسات كأس الأتحاد الإنجليزي، واليوم سوف نري المتعة في مباراة فريق ليفربول مع نظيرة فريق ليوتن تاون علي ارضية ملعب آنفيلد، ومن المفترض ان يلعب الفريقين مباراة قوية حتي يذهب احد الفريقين نهائي كأس الإتحاد، وسوف تبدأ اليوم مباراة ليوتن تاون وليفربول علي قناة beIN Premium 1HD مع المعلق يوسف سيف في تمام الساعه العشارة والربع مساءاً بتوقيت القاهره والساعه الحادية عشر والربع مساءاٌ بتوقيت السعوديه فتابعونا لمعرفة النتائج والتقارير علي موقعنا يلا شوت.

مباراة ليفربول ونوريتش اليوم

فريق ليفربول هو الطرف الأول وصاحب ارضية ملعب لقاء اليوم وذلك في اطار مباراة الدور الـ16 من بطولة كأس الإتحاد الانجليزي، ليفربول كان قد تأهل الي هذا الدور بعد أن خاض اخر مباراة لة في الجولة الرابعة من كأس الاتحاد حيث التقي أمام نظيرة كارديف يوم 6/2 الماضي واستطاع تحقيق الأنتصار في هذا اللقاء الذي انتهي بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، ليفربول هو صاحب المركز الثاني في جدول الدوري الانجليزي برصيد ستون نقاط حصل عليهم بعد ان فاز في ثمان عشر مباريات وتعادل في ستة مباريات وخسر مبارتان أيضاً قبل لقاء اليوم، واليوم سوف يبحث ليفربول عن تحقيق الأنتصار في المباراة للتأهل الي الدور القادم.

مباراة ليفربول ونوريتش سيتي اليوم

وعلي الطرف الثاني فريق نوريتش سيتي وهو الطرف الثاني وضيف مباراة اليوم من خلال مباريات الدور 16 من كأس الإتحاد مع نظيرة ليفربول، فريق نوريتش سيتي حالياً هو صاحب المركز العشرون والاخير في جدول ترتيب الدوري الانجليزي برصيد سبعة عشر نقطة حصل عليهم بعد ان لعب ستة وعشرون مباريات واستطاع الفوز في أربعة عشر مباريات وتعادل في خمس مباريات وخسر سبعة عشر مباريات أيضاً قبل لقاء اليوم، التقي نوريتش في مباراة الجولة الرابعة من بطولة كأس الاتحاد أمام نظيرة وولفرهامبتون يوم 6/2 الماضي واستطاع تشيلسي التغلب علية وانتهت المباراة بنتيجة هدف وحيد مقابل لا شئ، واليوم سوف يدخل نوريتش سيتي لقاء اليوم وهو يامل في تحقيق الانتصار والوصول الي الدور ربع النهائي.