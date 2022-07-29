تراند اليوم : مباراة ليفربول مباشر .. مباراة ليفربول اليوم مباشرة الآن بث مباشر مباراة ليفربول ونوريتش الآن بث مباشر ليفربول ضد نورويتش

مباراة ليفربول اليوم مباشرة الآن ،أعلن الألماني يورجن كلوب، تشكيلة ليفربول، التي سوف يلعب بها ضد نظيره تشيلسي، مساء اليوم الأحد، في نهائي بطولة كأس كاراباو، على ملعب ويمبلي.

تشكيلة ليفربول الأساسية في مواجهة اليوم أمام تشيلسي تشهد 3 تغييرات عن مباراة ليدز يونايتد الماضية، في الدوري الإنجليزي الممتاز، والتي انتهت بانتصار الريدز بنتيجة 6-0.

كيلهير يلعب في حراسة المرمى على حساب أليسون بيكر، كما يشارك جوردان هندرسون ونابي كيتا بوسط الملعب بدلًا من كورتيس جونز وتياجو ألكانتارا.

في حراسة المرمى: كيليهر.

في خط الدفاع: ترنت ألكسندر أرنولد – جويل ماتيب – فيرجيل فان دايك – أندي روبرتسون.

في خط الوسط: تياجو ألكانتارا – جوردان هندرسون – فابينيو.

في خط الهجوم: لويس دياز – محمد صلاح – ساديو ماني.

وجاءت مقاعد بدلاء الريدز كالتالي: أليسون بيكر – إبراهيما كوناتي – جيمس ملينر – ديوجو جوتا – كوستاس تسيميكاس – تاكومي مينامينو – ديفوك أوريجي – أليكس أوكسليد تشامبرلين.

يُذكر أن الريدز يملك 8 ألقاب في بطولة كأس كاراباو، فيما حقق البلوز اللقب 5 مرات.