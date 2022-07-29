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تراند اليوم : مباراة ليفربول مباشر .. مباراة ليفربول اليوم مباشرة الآن بث مباشر مباراة ليفربول ونوريتش الآن بث مباشر ليفربول ضد نورويتش

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مباراة اليوم مباشرة الآن ،أعلن الألماني يورجن كلوب، تشكيلة ليفربول، التي سوف يلعب بها ضد نظيره ، مساء اليوم الأحد، في نهائي بطولة كأس كاراباو، على ملعب ويمبلي.

تشكيلة ليفربول الأساسية في مواجهة اليوم أمام تشيلسي تشهد 3 تغييرات عن مباراة ليدز يونايتد الماضية، في الممتاز، والتي انتهت بانتصار الريدز بنتيجة 6-0.

كيلهير يلعب في حراسة المرمى على حساب أليسون بيكر، كما يشارك جوردان هندرسون ونابي كيتا بوسط الملعب بدلًا من كورتيس جونز وتياجو ألكانتارا.

في حراسة المرمى: كيليهر.

في خط الدفاع: ترنت ألكسندر أرنولد – جويل ماتيب – فيرجيل فان دايك – أندي روبرتسون.

في خط الوسط: تياجو ألكانتارا – جوردان هندرسون – فابينيو.

في خط الهجوم: لويس دياز – محمد صلاح  – ساديو ماني.

وجاءت مقاعد بدلاء الريدز كالتالي: أليسون بيكر – إبراهيما كوناتي – جيمس ملينر – ديوجو جوتا  – كوستاس تسيميكاس – تاكومي مينامينو – ديفوك أوريجي – أليكس أوكسليد تشامبرلين.

يُذكر أن الريدز يملك 8 ألقاب في بطولة كأس كاراباو، فيما حقق البلوز اللقب 5 مرات.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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