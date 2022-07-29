تراند اليوم : ماتش الزمالك ضد فيوتشر .. مشاهدة مباراة الزمالك اليوم بث مباشر الأن الزمالك ضد فيوتشر مباراة الزمالك بث مباشر يلا شوت قناة ام بي سي العراق مباشر الان

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خسر الزمالك في مباراه الأخيرة من نادي الوداد في دوري أبطال إفريقيا 2022، وتصعبت مهمة "الفارس الأبيض" في التأهل للدور القادم، حيث توقف رصيده عند نقطتين في المركز الثالث.

آخر مباريات الزمالك في الدوري المصري كانت ضد سموحة، وخسر بهدفين دون رد، ليحتل المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 19 نقطة.

تشكيل الزمالك :

محمد أبو جبل

محمد عبد الغني - محمد عبد الغتي - محمود علاء - حمزة المثلوثي

محمد أشرف "روقا" – يوسف أوباما – أحمد سيد "زيزو"