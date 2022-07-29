منوعات

تراند اليوم : ماتش الزمالك مباشر .. ماتش الزمالك وفيوتشر بث مباشر ماتش الزمالك اليوم مباشر الزمالك الآن مباشر

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

مشاهدة مباراة الزمالك وفيوتشر بث مباشر يلا شوت al zamalek vs future في ، يستضيف نادي الزمالك مساء اليوم الاربعاء على ملعبه خصمه فريق فيوتشر ضمن مواجهة الجولة العاشرة من منافسات الدور الاول للموسم الحالي من الدوري المصري الممتاز ، وسوف تقام اليوم المواجهة على ارضية ملعب القاهرة الدولي مستقبل عليه نادي الزمالك المباراة ، وسوف تبدا اليوم المواجهة في الثامنه مساءا بتوقيت مصر.

فريق الزمالك حاليا هو صاحب المركز الرابع في جدول الرتيب من الموسم الحالي من الدوري المصري الممتاز ، وذلك برصيد 19 نقطة بعد ان لعب الفريق 9 مباريات وحقق الانتصار في 6 مباريات وتعادل في مباراة ، وقد خسر في مباريتين ، وسوف يلعب اليوم الزمالك على ملعبه مباراة الجولة العاشرة من امام نظيرة فريق فيوتشر والتي سوف يبحث فيها عن الثلاث نقاط ، واخر مباراة لعبها الزمالك خسر فيها بثلاث اهداف لهدف.

على الجانب الاخر في مواجهة اليوم يدخل فريق فيوتشر المباراة ضيفا خارج ملعبه ، وحاليا نادي فيوتشر هو صاحب المركز السادس في جدول الترتيب من الموسم الحالي للدوري المصري الممتاز ، وذلك برصيد 15 نقطة بفارق اربع نقاط قبل مواجهة اليوم عن خصمه نادي الزمالك ، واخر مباراة لعبها نادي فيوتشر قبل مواجهة اليوم المقاولون العرب والتي حقق الانتصار فيها بهدف وحيد بدون رد على ملعبه ويامل اليوم ان يحقق انتصار جديد.

 

الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

قد تقرأ أيضا