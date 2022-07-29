تراند اليوم : ماتش ليفربول مباشر .. ماتش ليفربول اليوم الآن بث مباشر مباراة ليفربول اليوم مباشرة مشاهدة مباشر ليفربول اليوم بث مباشر

مباراة ليفربول اليوم الآن ماتش ليفربول مباشر ليفربول اليوم مباشرة مباشر ليفربول واستقر يورجن كلوب على تشكيلة ليفربول ضد نوريتش فمن المقرر أن يلتقي الخصمان اليوم الأربعاء الموافق 2 مارس 2022، في نطاق مباريات الجولة الخامسة من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، ويرفع الريدز شعار الفوز ليواصل سعيه الحثيث على حصد المزيد من الألقاب، وسوف يستغل حالة الانتعاش والحماس التي يمر بها بعد أن حصل على واحد من أهم ألقابه فقد نجح أبناء يورجن كلوب بانتزاع لقب كأس الرابطة الإنجليزي.

ويفتح ملعب أنفليد أبوابه لاستضافة مباراة ليفربول ونوريتش التي يترقبها الجمهور بكل حماس، وبحسب ما ذكرته التقارير الإعلامية فسوف يجري يورجن كلوب بعض التغييرات على تشكيلة لاعبيه وسيمنح العديد من اللاعبين الراحة بعد مشاركتهم في المواجهات الهامة، فسوف يتواجد السنغالي ساديو ماني والنجم المصري محمد صلاح على دكة الاحتياط، بالإضافة إلى ديوغو جوتا، وسيعتمد في قلب الهجوم على الثلاثي تشامرلين، مينامينو، ديفوك أوريجي.

وستنطلق مباراة ليفربول ونوريتش على قناة بي إن سبورت القطرية، في الساعة 10:15 مساءً بتوقيت فلسطين وجمهورية مصر العربية والسودان، وفي تمام الساعة 11:15 مساءً حسب توقيت المملكة العربية السعودية والعراق وقطر والكويت.

تجدر الإشارة أن ليفربول قد حقق انتصار قوى في الجولة السابقة من كأس الاتحاد الإنجليزي على نظيره كارديف سيتي بثلاثة أهداف مقابل هدف، أما نوريتش فقد سجل الفوز على ولفرهامبتون بصعوبة بهدف نظيف.

تشكيلة ليفربول ضد نوريتش

حراسة المرمى : كيليهر

خط الدفاع : جو جوميز، براديلي، تسيميكاس، كوناتي.

خط الوسط : هيرفي إليوت، جيمس ميلنر، جونز

خط الهجوم : تشامبرلين، ديفوك أوريجي، مينامينو.