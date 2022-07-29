تراند اليوم : بث مباشر الزمالك .. بث مباشر الزمالك وفيوتشر بث مباشر مشاهده مباراة الزمالك اليوم مباشر

بث مباشر الزمالك بث مباشر الزمالك وفيوتشر بث مباش مشاهده مباراة الزمالك اليوم مباشر رابط البث المباشر لمواجهه الزمالك ضد فيوتشر al zamalek vs future fc اليوم الاربعاء في الدوري المصري ، وهو قادم من خساره خارج ارضه في ثالث مبارياته في دوري ابطال افريقيا السبت الماضي علي يد الوداد المغربي وقد تكون السبب في توديع الفريق البطوله يخوض الليله فريق الزمالك اختبار صعب ايضا بعد ان ترجع للمركز الرابع في جدول الترتيب علي ارضه مساءا اليوم وذلك عندما يستقبل الفريق الصاعد هذا الموسم والعنيد ايضا فريق فيوتشر وذلك في مباراه مؤجله من مباريات الاسبوع العاشر من عمر الدوري المصري الممتاز لهذا الموسم ، وسوف تلعب هذه المواجهه المؤجله الليله علي ارضيه ملعب القاهرة الدولي وذلك في تمام الساعه الثامنه مساءا بتوقيت القاهره والتاسعه مساءا بتوقيت السعوديه.

يلا شوت مباراة الزمالك وفيوتشر

الزمالك هو صاحب الارض في مباراته المؤجله الليله مع فوتشر من منافسات الاسبوع العاشر من عمر الدوري ، ويخوض الزمالك هذه المباراه الصعبه وهو قادم من هزيمة ثقيلة خارج ارضه في ثالث مبارياته في دوري ابطال افريقيا علي يد فريق الوداد المغربي السبت الماضي وذلك بثلاث اهداف مقابل هدف وحيد وقد تكون السبب في خروج الفريق من البطوله وهو الليله وفي مباراته مع فيوتشر سوف يبحث الاول عن تحسين الاداء وتحقيق الانتصار ولتحسين مركزه في جدول ترتيب ، ويحتل الان الزمالك في المركز الرابع في جدول الترتيب برصيد 19 نقطه وذلك بعد ان تمكن من تحقيق الانتصار في 6 مباريات وتعادل في مباراه واحده وتلقي الزمالك الخساره في مبارتان.

مباراة فيوتشر والزمالك يلا شوت

بينما فريق فيوتشر فهو الضيف في مواجهه الليله وذلك في مواجهه مؤجله له مع الزمالك من منافسات الاسبوع العاشر للدوري المصري ، فريق فيوتشر الصاعد هذا الموسم والذي اصبع عنيد حاليا هو صاحب السادس في جدول ترتيب الدوري المصري وذلك برصيد 15 نقطه جمعهم فيوتشر بعد ان خاض 10 مباريات ومن خلالهم حقق الفريق الانتصار في اربع مباريات وتعادل في ثلاث مباريات وخسر ايضا فيوتشر ثلاث مباريات في الدوري قبل مباراته مع الزمالك ، واخر مباراه لعبها فيوتشر في الدوري كانت مع فريق المقاولون العرب وتمكن فيوتشر من تحقيق الانتصار في هذه المباراه بهدف وحيد مقابل لاشئ.