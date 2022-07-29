تراند اليوم : ليفربول مباشر HD ليفربول اليوم مباشرة بث مباشر ليفربول ونوريتش سيتي مشاهدة مباراة ليفربول اليوم بث مباشر

مشاهده رابط البث المباشر لمواجهه ليفربول ضد نوريتش سيتي liverpool vs norwich اليوم الاربعاء في منافسات كاس الاتحاد الانجليزي ، وهو منتشي بفوزها بكاس الرابطه الانجليزيه بركلات الجزاء علي حساب تشيلسي الاحد الماضي يستعد الليله فريق ليفربول لخاض مباراته في هذا الدور من كاس الرابطه علي ارضه وذلك عندما يستقبل خصمه فريق نوريتش سيتي مساء اليوم وذلك لحساب مباريات دور ال16 من منافسات كاس الرابطه الانجليزيه لهذا الموسم ، وفي معقله الانفيلد سوف يستقبل ليفربول اليوم نظيره نوريتش سيتي وذلك في مواجهه سوف يسعي فيها كل فريق تحقيق الانتصار وخطف بطاقه العبور للدور القادم ، وسوف تنطلاق المباراه الليله في تمام الساعه العاشره والربع مساءا بتوقيت القاهره.

يلا شوت مباراة ليفربول ونوريتش سيتي

ليفربول هو صاحب الارض في مباراته الليله مع نوريتش سيتي وذلك لحساب مباريات دور ال16 من كاس الاتحاد الانجليزي لهذا الموسم ، ويدخل ليفربول لقاء الليله في الانفيلد في منافسات كاس الاتحاد وهو قد تمكن من حصد لقب كاس الرابطه الانجليزيه لهذا الموسم بركلات الجزاء وعلي حساب نظيره العنيد فريق تشيلسي الاحد الماضي وحسم ليفربول اللقب بفوز في ركلات الجزاء بنتيجه 11ـ10 وهو الليله سوف يبحث عن تحقيق الانتصار وحسم تاهل سهل لدور ال8 ، وصعد الفريق لهذا الدور علي حساب فريق كارديف سيتي في دور ال32 وذلك بنتيجه ثلاث اهداف مقابل هدف.

مباراة نوريتش سيتي وليفربول يلا شوت

اما علي الجانب الاخر فريق نوريتش سيتي فهو الضيف في مواجهه الليله مع خصمه ليفربول في اطار منافسات دور ال16 من كاس الاتحاد الانجليزي ، وكان فريق نوريتش سيتي قد تمكن من بلوغ هذا الدور بعد ان نجح في تخطي فريق وولفرهامبتون بصعوبه في منافسات دور ال32 وذلك بهدف وحيد مقابل لاشئ ، وقبل مواجهه ليفربول في الانفيلد كان فريق الانفيلد قد تلقي الخساره خارج ارضه في اخر مباراه لعبها والتي كانت مع ساوثهامبتون الجمعه الماضيه في الاسبوع السابع والعشرين من الدوري الانجليزي وخسر نوريتش سيتي هذا اللقاء بهدفين دون رد.