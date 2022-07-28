تراند اليوم : ليفربول مباشر الان .. بث مباشر ليفربول ريال مدريد بث مباشر ليفربول بث مباشر الان ريال مدريد بث مباشر ليفربول الان

يلا شوت ريال مدريد وليفربول مباشر Live، يعتبر هذا النهائي هو الثاني الذي يجمع بين الفريقين في فترة زمنية قصيرة، حيث ألتقيا سوياً في نهائي نسخة 2018، وحينها شهدت المباراة العديد من الأحداث التي ألقت بظلالها على المواجهة، ولعل أبرزها تعمد الإسباني راموس، إصابة نجم الليفر محمد صلاح مصاباً في بداية اللقاء، لتتحول الكفة غلى الفريق الإسباني، ليحقق اللقب الأخير له بثلاثة أهداف مقابل هدف، في مواجهة شهدت أخطاء الحارس كاريوس الشهيرة .. منشاهدة نهائي دوري ابطال أوروبا لايف تويتر.

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ماتش ريال مدريد وليفربول الآن مباشرة، يحاول الريدز تحت قيادة الألماني يورغن كلوب، تعويض خسارته في الدقائق الأخيرة للقب البريميرليغ لمصلحة مانشستر سيتي بتحقيق لقبه الأوروبي الثاني مع الليفر، في الوقت الذي يتطلع فيه الميرنغي جاهداً للجمع بين الأبطال والليغا في موسم واحد، وتأكيد تفوقه على الريدز في المواجهات الأخيرة التي جمعت بينهما، وصعد الفريق الإنجليزي إلى النهائي، بعدما أحتل صدارة مجموعته محققاً 6 انتصارات متتالية على أندية ميلان وأتلتيكو مدريد وبورتو ذهاباً وأياباً، قبل أن يطيح بالإنتر ميلان ثم بنفيكا، ثم فياريال، اما الإيطالي أنشيلوتي فوقف الحظ إلى جانبه في التأهل لتلك المرحلة بشكل كبير، حيث تأهل بعدما أقصى باريس سان جيرمان وتشيلسي ومان سيتي من الأدوار الإقصائية رغم أنه لم يكن الطرف الأفضل .. ليفربول بث مباشر.

ريال مدريد وليفربول بث مباشر

بث مباشر الريال وليفربول يلا لايف، ويمتلك الفريقان طرفا اللقاء النهائي، مدربان من خيرة المدربين في السنوات الأخيرة بالقارة العجوز، حيث ستكون مواجهة أسبانية إنجليزية، بإدارة فنية إيطالية ألمانية، على الملاعب الفرنسية في مسابقة قارية، ويعول الملكي ريال مدريد على الثنائي الهجومي المميز الفرنسي كريم بنزيما، والبرازيلي فينسيوس جونيور في الخط الأمامي، بعد مساهمة الثنائي بشكل كبير في وصول الفريق لتلك المرحلة والتتويج بلقب الدوري الإسباني، في الوقت الذي ستكون القوة الضاربة حاضرة في هجوم الريدز، بعد تعافي صلاح من الإصابة بجانب السنغالي ساديو ماني … ليفربول وريال مدريد الاسطورة.

تشكيلة نهائي دوري أبطال أوروبا اليوم

ماتش ريال مدريد وليفربول الان مباشر، توقعت عدة صحف عالمية تشكيلة الريال والليفر التي ستبدأ اللقاء، خاصة بعد تداول العديد من الأخبار في الايام الأخيرة حول إمكانية غياب الإسباني تياغو ألكانتارا، وربما الثنائي فان دايك وفابينهو عن صفوف الريدز، وإليكم التشكيل المُرجح حسب الأغلبية:

خيث يبدأ فريق ليفربول، إليسون بيكر في حراسة المرمى، ورباعي الدفاع أرنولد-كوناتي-فان دايك-روبرتسون، وفي خط الوسط الثلاثي نابي كيتا، فابينهو، هيندرسون، بالإضافة إلى ثلاثي الهجوم دياز، ماني صلاح.

أما تشكيلة ريال مدريد، كورتوا، كارفخال، مليتياو، ألابا، ميندي، كروس، مودريتش، كاسميرو، فالفيردي، فينسيوس جونيور، كريم بنزيما.

القنوات الناقلة لمباراة الريال وليفربول مباشرة

بث مباشر مباراة الريال والليفر أون لاين yalla shoot، تنطلق لعبة نهائي دوري أبطال أوروبا اليوم السبت في الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة، الساعة العاشرة بتوقيت الرياض، بتوقيت العراق، الثامنة بتوقيت المغرب، التاسعة بتوقيت الأردن، ويمكن مشاهدة مقابلة الريال وليفربول عبر قناة بي إن سبورت 4k، أو عبر مجموعة من القنوات المفتوحة والمجانية الناقلة على أقمار دون النايل سات وهي:

ZDF HD Germany

Astra 19.2°E -11953 H 27500

Astra 19.2°E -11361 H 22000

Mega TV HD Greece

Eutelsat 3.1°E- 12624 H 18845

Eutelsat 3.1°E- 12737 H 15055

TF1 Suisse HD Switzerland =

Eutelsat 33.1°E-12621 V 10058

Match TV Russia

Express 14°W -11647 V 14180

TV8.5 HD Turkey

Turksat 42°E -12346 H 9600

Turksat 42°E -12356 H 7100