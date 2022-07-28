تراند اليوم : بث مباشر ليفربول .. بث مباشر ليفربول وريال مدريد بث مباشر مباراة ليفربول وريال مدريد ماتش ليفربول اليوم مباشر

بث مباشر ليفربول وريال مدريد بث مباشر مباراة ليفربول وريال مدريد ماتش ليفربول اليوم مباشر ويواجه ريال مدريد ليفربول في نهائي دوري أبطال أوروبا 2022/2023. سيعقد حفل القمة هذا في ستاد دو فرانس يوم الأحد 29 مايو.

من المؤكد أن ريال مدريد سيقدم أفضل تشكيلة. أصدر النادي الملقب بلوس بلانكوس قائمة بالأسماء التي تم جلبها إلى باريس لمواجهة ليفربول.

هناك اسم غاريث بيل في تشكيلة ريال مدريد. ويعتقد أن هذه هي المباراة الأخيرة للويلزي مع فريق كارلو أنشيلوتي.

ويشاع على نطاق واسع أن بيل سيرحل هذا الصيف. كان بالفعل غاضبا لأنه ظل على مقاعد البدلاء.

بالإضافة إلى بيل، يمتلئ الخط الأمامي لريال مدريد أيضا بكريم بنزيمة، إيدن هازارد، ماركو أسينسيو، لوكا يوفيتش، فينيسيوس جونيور، رودريغو وماريانو دياز.

في المباراة ضد ليفربول ، يعتقد أن كارلو أنشيلوتي يعتمد على الثلاثي بنزينا وفينيسيوس ورودريغو. ويمكن استبعاد بيل وهازارد كبديلين إذا واجه لوس بلانكوس صعوبة في اختراق دفاع النادي في الدوري الإنجليزي الممتاز.

فيما يلي قائمة بأسماء لاعبي ريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا ضد ليفربول:

حراسة المرمى: كورتوا، لونين، فويدياس.

خط الدفاع: كارفاخال، إي ميليتاو، ألابا، فاييخو، ناتشو، مارسيلو، ف. ميندي.

خط الوسط: كروس، مودريتش، كاسيميرو، فالفيردي، لوكاس في، دي سيبايوس، إيسكو، كامافينغا.