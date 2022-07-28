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تراند اليوم : ليفربول مباشر .. ريال مدريد و ليفربول بث مباشر الان ريال مدريد و ليفربول بث مباشر ليفربول مباشر اليوم الان

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أعلن المدير الفني لنادي كارلو انشيلوتي عن التشكيلة التي ستخوض مواجهة نظيره مساء يوم السبت ، على ملعب فرنسا ، في اطار منافسات نهائي بطولة  .

ويطمح الميرينجي إلى مواصلة تحقيق نتائجه الإيجابية ، وخطف لقب تشامبيونز ليج ، حيث كان الاخر لقب لرفاق كريم بنزيما كان على فريق ليفربول .

تشكيلة ريال مدريد ضد ليفربول في دوري ابطال اوروبا .

حراسة المرمى: كورتوا.

خط الدفاع: كارفاخال – ميليتاو – ألابا – ميندي.

خط الوسط: مودريتش – كاسيميرو – فالفيردي – كروس.

خط الهجوم: بنزيما – فينيسيوس.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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