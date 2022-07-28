تراند اليوم : ليفربول مباشر .. ريال مدريد و ليفربول بث مباشر الان ريال مدريد و ليفربول بث مباشر ليفربول مباشر اليوم الان

- 1/2
- 2/2
أعلن المدير الفني لنادي ريال مدريد كارلو انشيلوتي عن التشكيلة التي ستخوض مواجهة نظيره ليفربول مساء يوم السبت ، على ملعب فرنسا ، في اطار منافسات نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا .
ويطمح الميرينجي إلى مواصلة تحقيق نتائجه الإيجابية ، وخطف لقب تشامبيونز ليج ، حيث كان الاخر لقب لرفاق كريم بنزيما كان على فريق ليفربول .
تشكيلة ريال مدريد ضد ليفربول في دوري ابطال اوروبا .
حراسة المرمى: كورتوا.
خط الدفاع: كارفاخال – ميليتاو – ألابا – ميندي.
خط الوسط: مودريتش – كاسيميرو – فالفيردي – كروس.
خط الهجوم: بنزيما – فينيسيوس.