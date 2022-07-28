تراند اليوم : النصر والاهلي مباشر .. مباراة الاهلي والنصر بث مباشر مباراة الاهلي والنصر مباشر الاهلي والنصر مباشر

ننقل لكم متابعي كرة القدم الخليجية في بث مباشر مباراة النصر والأهلي في الدوري السعودي الممتاز، حيث يسعى النصر السعودي يحاول تحقيق العلامة الكاملة علي حساب نادي الأهلي السعودي، في مواجهة تحمل الكثير من المعاني، فهل ينجح الفريق أن يفوز علي حساب المنافس، أم سيكون هناك نتيجة سلبية جديدة في مشواره، خاصة أن الفريق يبحث عن الإقتراب من السيطرة علي المركز الثاني في الترتيب في حال سقوط الهلال في أي من مواجهاته المقبلة، وبالتالي يحاول الفريق النصراوي أن يثبت أقدامه أولاًُ في المركز الثالث ثم القيام بالزحف علي المركز الثاني.

تنطلق مباراة الكلاسيكو اليوم بين نادي النصر امام الأهلي في إطار الإسبوع الثامن والعشرون من الدوري السعودي وذلك علي ملعب مرسول بارك بجامعة الملك سعود ، وقد يترقب الآلاف من متابعي كرة القدم هذه المباراة المثيرة التي سوف تنطلق بين الفريقان ، وقد يستعد نادي النصر لهذه المباراة بكامل القوة والتركيز بحثاً عن الثلاثة نقاط بشكل كامل حتي يستطيع ان يحتفظ بترتيبه ويظل متعمقاً داخل المربع الذهبي هذا الموسم وهذا المطلوب منه تماماً في الفترة المقبلة ، ولذلك قد يتواجد فى المركز الثالث حالياً برصيد 54 نقطة.

من جانب آخر النادي الأهلي ليس فى أفضل حالاته تماماً هذا الموسم ولذلك يسعي للإستفاقة من أجل تحسين الوضع والترتيب بشكل أفضل ، ولذلك يرغب فى ان يخرج بثلاث نقاط مهمين وغالية جداً اليوم امام خصم ليس سهل علي الإطلاق ، حين يلاقي ويصطدم امام نادي النصر خارج أرضه اليوم ، حيث يحتل نادي أهلي جدة المركز العاشر برصيد 30 نقطة ، وقد تعرض لتعادل امام نادي أبها في اللقاء الماضي بهدف لهدف مثله.