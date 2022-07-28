تراند اليوم : بث مباشر مباراة ليفربول .. بث مباشر مباراة ليفربول وريال مدريد مباراة ليفربول وريال مدريد مباشر بث مباشر ليفربول وريال مدريد اليوم

البث المباشر لمباراة ليفربول ضد ريال مدريد liverpool vs real madrid يلتقي فريق ليفربول الإنجليزي في تمام الساعة السابعة مساء الليلة بتوقيت الساعة السابعة مساء الليلة بتوقيت جرينتش والساعة التاسعة مساء الليلة بتوقيت القاهرة مع فريق ريال مدريد الإسباني في المباراة التي من المقرر أن تقام على ملعب فرنسا بالعاصمة الفرنسية باريس في المباراة النهائية من دوري أبطال أوروبا في موسمه الحالي وهي المباراة التي من المقرر أن تذاع مباشرة وحصريا علي قنوات بي ان سبورت الرياضية مصحوبة بالتعليق الصوتي والوصف التفصيلي للمباراة بصوت المعلق الرياضي المتميز حفيظ دراجي.

كان فريق ليفربول الإنجليزي قد تمكن من تصدر ترتيب المجموعة الثانية في مجموعات النسخة الحالية من دوري ابطال أوروبا بالعلامة الكاملة بعد ان تمكن من تحقيق الفوز في منافسات المباريات الست التي خاضها في دور المجموعات ليتأهل مباشرة إلى منافسات دور الستة عشر حيث تمكن من تجاوز فريق انتر ميلان الإيطالي في منافسات دور الستة عشر ليصل إلى منافسات الدور الربع نهائي حيث تمكن من الفوز علي فريق بنفيكا البرتغالي الفوز الذي منحه بطاقة التأهل الى الدور النصف نهائي حيث تمكن من تحقيق الفوز على فريق فياريال الإسباني ليصل الى المباراة النهائية.

أما فريق ريال مدريد الإسباني فقد استطاع أيضا تصدر ترتيب مجموعته في دور المجموعات بعد أن تمكن من تحقيق الفوز في خمسة مباريات ولم ينهزم سوى في مباراة واحدة ليتأهل إلى منافسات دور الستة عشر حيث تمكن من تحقيق الفوز علي فريق باريس سان جيرمان الفرنسي والتقى مع فريق تشيلسي الإنجليزي في منافسات دور الربع نهائي وتجاوزه له التقى مع فريق مانشستر سيتي الإنجليزي في منافسات الدور النصف نهائي ليتجاوزه و يواصل مشواره في لقاء الفرق الإنجليزية في هذه البطولة حيث يلتقى مع ليفربول الليلة في المباراة النهائية.