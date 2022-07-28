تراند اليوم : الريال مباشر .. ريال مدريد ليفربول مباشر ريال مدريد وليفربول مباشر مشاهدة مباراة ريال مدريد وليفربول اليوم بث مباشر ريال مدريد وليفربول

بث مباشر مشاهدة مباراة ليفربول وريال مدريد liverpool vs rea lmadrid اليوم في بطولة دوري ابطال اوروبا ، يشهد ملعب فرنسا بالعاصمة الفرنسية باريس الليلة وفي تمام الساعة التاسعة مساء الليلة بتوقيت القاهرة او الساعة السابعة مساء الليلة بتوقيت جرينتش المباراة النهائية من دوري ابطال اوروبا في موسمه الحالي والتي من المقرر ان تجمع بين فريقي ليفربول الانجليزي و فريق ريال مدريد الاسباني وهي المباراة التي يمكن مشاهدتها مباشرة وحصريا علي قناة بي ان سبورت بيرميوم الاولى مصحوبة بالتعليق الصوتي من المعلق الرياضي المتميز حفيظ دراجي.

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قدم كلا الفريقين مشوارا متميزا في تلك البطولة حيث استطاع فريق ليفربول الانجليزي الحفاظ علي سجلاته خالية من الهزائم و التعادل في منافسات دور المجموعات من تلك البطولة بعد ان تمكن من تحقيق الفوز في الست مباريات التي خاضها في منافسات دور المجموعات ليتصدر ترتيب المجموعة الثانية ويلتقي مع فريق انتر ميلان الايطالي في منافسات دور الستة عشر ويتجاوزه الي لقاء فريق بنفيكا البرتغالي في منافسات الدور الربع نهائي ويتجاوزه ايضا ليلتقى مع فريق فيا ريال الاسباني في منافسات الدور النصف نهائي.

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اما فريق ريال مدريد الاسباني الذي لم ينهزم سوى في مباراة واحدة في منافسات دور المجموعات حيث نافس في اطار المجموعة الرابعة واستطاع تحقيق الفوز في خمس مباريات دون ان يتعادل في اي من المباريات التي خاضها وان كان قد انهزم في مباراة واحدة ليلتقى مع فريق باريس سان جيرمان في منافسات الدور الربع نهائي بعد ان تصدر ترتيب مجموعته وبفوزه علي فريق باريس سان جيرمان يدخل في سلسلة لقاءات مع الفرق الانجليزية حيث التقى مع تشيلسي في الدور الربع نهائي و مانشستر سيتي في الدور النصف نهائي وها هو يلتقى مع فريق ليفربول في المباراة النهائية.

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عزز ليفربول عودة فابينيو وتياجو كانت هناك مخاوف من أن كلا اللاعبين قد يغيبان عن المباراة النهائية بسبب مشاكل عضلية ومع ذلك استأنف الثنائي التدريبات الكاملة هذا الأسبوع مع ذلك ، فإن معضلة الاختيار الكبيرة ليورجن كلوب هي ما إذا كان جويل ماتيب أو شريك إبراهيما كوناتي فيرجيل فان ديك في الدفاع الغائب الوحيد عن ليفربول هو ديفوك أوريجي. من المحتمل أن يكون لدى ريال فريق كامل القوة متاح من مجموعته المتنقلة المكونة من 26 لاعبًا مع عودة ديفيد ألابا إلى المنافسة بعد أن غاب عن مباراته الأخيرة في الدوري الإسباني ضد ريال بيتيس بسبب مشكلة في المقربة.