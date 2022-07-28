تراند اليوم : بث مباشر الزمالك الان .. بث مباشر الزمالك والاسماعيلي بث مباشر الزمالك والاسماعيلي مباشر الزمالك والاسماعيلي بث مباشر

يحل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي ضيفًا على الزمالك فى السادسة والنصف مساء اليوم، السبت، على ملعب الأخير بالقاهرة، فى إطار الأسبوع الـ 21 من عمر مسابقة الدوري العام.

ويسعى الدراويش لاستعادة الانتصارات فى ظل هدفه الحالي بتصحيح مساره بجدول المسابقة المحلية تحت القيادة الفنية لحمزة الجمل، التى نجحت فى حصد 7 نقاط من إجمالي 9 بالفوز على المصري البورسعيدي وسيراميكا إضافة للتعادل مع البنك الأهلي.

فيما تخطى الفارس الأبيض نظيره أسوان بنتيجة 2-1، خلال المباراة التى جمعتهما الاثنين الماضى على ملعب المقاولون العرب، فى نصف نهائى بطولة كأس مصر ليصعد لنهائى البطولة فى آخر ظهور بينما خسر من إنبى بهدفين دون رد ثم من الطلائع بهدف دون رد في أخر ظهور بمسابقة الدوري.

ويبدو التشكيل المتوقع للزمالك أمام الإسماعيلى مكونا من:

حراسة المرمى: محمد عواد.

الدفاع: محمد عبد الشافي، محمود الونش، محمود علاء، حازم إمام.

الوسط: محمد أشرف روقا، يوسف إبراهيم أوباما، إمام عاشور.

الهجوم: أحمد سيد زيزو، أشرف بن شرقي، عمر السعيد.

فيما يبدو التشكيل المتوقع للإسماعيلى أمام الزمالك مكونا من :

في حراسة المرمى: محمد فوزي.

خط الدفاع: عمرو الحلواني، محمد هاشم، باهر المحمدي، محمد بيومي.

خط الوسط: محمد عادل، عماد حمدي، عمر الوحش.

خط الهجوم: أحمد مدبولي، محمد الشامي، عبدالرحمن مجدي.