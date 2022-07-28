تراند اليوم : العاهل الأردني لترامب: القدس الشرقية عاصمة فلسطين

عقد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني والرئيس الأميركي دونالد ترامب، لقاء قمة في البيت الأبيض الاثنين، ركز على علاقات الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، واستعراض أبرز القضايا الإقليمية والدولية.

وتطرقت المباحثات، التي حضرها عدد من كبار المسؤولين في البلدين، إلى التحديات الاقتصادية والمالية التي يواجهها الأردن، والناجمة عن الأزمات في المنطقة، والإصلاحات والبرامج الاقتصادية التي تقوم بها المملكة لتجاوز هذه التحديات.

وبحسب وكالة الأنباء الأردنية "بترا" أكد الرئيس الأميركي التزام الولايات المتحدة بالوقوف إلى جانب الأردن ودعمه اقتصاديا.

وفيما يتعلق بعملية السلام، أكد الملك عبد الله الثاني أن حل الدولتين الذي يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على التراب الوطني الفلسطيني وعاصمتها القدس الشرقية هو السبيل الوحيد لإنهاء الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي، ويشكل ركيزة أساسية لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة برمتها.

وشدد العاهل الأردني على ضرورة تكثيف الجهود لإعادة تحريك عملية السلام، عبر إطلاق مفاوضات جادة وفاعلة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وصولا إلى تحقيق السلام العادل والدائم، لافتا إلى الدور الأميركي المهم بهذا الخصوص.

وتناولت المباحثات التطورات المرتبطة بالأزمة السورية، حيث جرى التأكيد على ضرورة الحفاظ على الاستقرار والتهدئة في منطقة خفض التصعيد جنوب غرب سوريا، واحترام الاتفاق الذي تم التوصل إليه بهذا الخصوص العام الماضي بين الأردن والولايات المتحدة وروسيا.