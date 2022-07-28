تراند اليوم : بسبب صفقة كوكايين.. بوتفليقة يقيل مدير الأمن الوطني الجزائري

وقع الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة، الثلاثاء مرسومين ينهي الأول مهام عبدالغاني هامل كمدير عام للأمن الوطني، ويعين الثاني مصطفى لهبيري على رأس هذا السلك الأمني، وذلك حسبما نقلت وكالة الأنباء الجزائرية.

جاء ذلك بعدما تردد اسم هامل في قضية محاولة تهريب 701 كجم من الكوكايين إلى الجزائر، عبر ميناء غربي البلاد نهاية مايو.،، حيث أشارت صحف ومواقع جزائرية إلى تورط سائقه الشخصي في علاقات مشبوهة مع بارون المخدرات المتهم بالقضية.

وقال هامل، في تصريحات صحفية، الثلاثاء، إن «التحقيق الابتدائي في قضية حجز الكوكايين في ميناء وهران، شهد تجاوزات واختراقات ولكن الحمد لله القضاة كانوا في المرصاد وحسموا الأمور ولم يتركوها تتميع».

وأضاف هامل: «الذي يريد محاربة الفساد عليه أن يكون نظيفا، والقضية في يد العدالة، ونحن واثقون في عدالتنا، ولا أحد يمكنه أن يوقف مؤسسة الشرطة سواء بالادعاءات أو التلاعبات أو بعملية التخويف».