تراند اليوم : اليمن.. الجيش والمقاومة يسيطران على جبال استراتيجية

سيطر الجيش اليمني والمقاومة على سلسلة جبلية إستراتيجية في لحج وتعز، الثلاثاء، بعد مواجهات أسفرت عن مقتل العشرات في صفوف ميليشيات الحوثي الإيرانية.

وحظيت قوات المقاومة اليمنية خلال المعارك، بدعم وإسناد من قوات ومقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن.

وفي وقت سابق من الثلاثاء، حررت قوات الجيش الوطني مواقع جديدة شمالي جبهة الشريجة بمحافظة لحج اليمنية، بعد مواجهات عنيفة مع الميليشيات الانقلابية.

وأكد الناطق الرسمي للمنطقة العسكرية الرابعة النقيب محمد النقيب، أن قوات الجيش اليمني تمكنت من تحرير قرى ركب الدبي والمرخومة، وعدد من الجبال الإستراتيجية في منطقة الشريجة التابعة لمحافظة لحج.

وأشار النقيب إلى أن ميليشيا الحوثي تكبدت منذ ليل الاثنين خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد، نظرا للهجوم الكبير الذي شنته قوات الجيش اليمني.

وذكر النقيب أن الفرق الهندسية التابعة لقوات الجيش قامت بتمشيط القرى والجبال التي تم تحريرها، بهدف نزع الألغام الأرضية والعبوات التي زرعتها الميليشيات قبل فرارها.