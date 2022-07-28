تراند اليوم : فندق شاطئ الظفرة الملاذ الأمثل للاستجمام بعيدًا عن صخب حياة المدينة

وكالات- الخليج 365/

دعا فندق شاطئ الظفرة، أحد أبرز وجهات الإقامة الفاخرة في المنطقة الغربية من العاصمة الإماراتية، عشاق الأجواء الهادئة للاستجمام في منشأته المميزة بعيدًا عن صخب حياة المدينة مقدمًا لهم باقة إقامة فريدة تتيح لهم قضاء أروع الأوقات برفقة الأهل والأحبة بأقل التكاليف.

حيث يمكن للضيوف الاستمتاع بتجربة استجمام فريدة في فندق شاطئ الظفرة الذي يمتاز بحدائقه الغنّاء وشاطئه الخاص ذو الرمال البيضاء الناصعة وإطلالته الخلابة على مياه الخليج العربي الزرقاء المتلألئة، وذلك عبر هذه الباقة الحصرية التي تتضمن الإقامة في غرفة عادية ذات إطلالة بحرية ساحرة، مع وجبة إفطار مجانية لشخصين بالغين وطفلين لا يزيد عمرهما عن 12 سنة، بالإضافة إلى إمكانية الدخول المجاني لبركة السباحة للضيوف من كافة الأعمار، كل ذلك وأكثر مقابل 199 درهمًا إماراتيًا فقط للّيلة الواحدة.

علاوةً على ما سبق، يمكن للأطفال الذين تقل أعمارهم عن 12 عامًا الإقامة وتناول الوجبات بالمجان، كما يمكن للضيوف الاستفادة من إمكانية تسجيل الوصول المبكر وتسجيل المغادرة المتأخر حتى 16 ساعة (إن كانت الإمكانية متاحة)، فضلًا عن فرصة الاستمتاع بقضاء أوقات مميزة برفقة حيواناتهم الأليفة المحببة التي لا يزيد وزنها عن 20 كغم.

ويمكن للباحثين عن المزيد من الفخامة والترف التوجه نحو منتجع دانات جبل الظنة الذي يبعد مسافة خطوات عن فندق شاطئ الظفرة ويمتاز بغرفه وفلله الفخمة ذات الإطلالة الساحرة على مياه الخليج العربي، ويقدم لضيوفه طيفًا واسعًا من التجارب الذوقية المميزة ضمن مطاعمه الحاصلة على العديد من الجوائز المرموقة، ويتضمن بركة سباحة تمتاز بإمكانية التحكم بدرجة حرارة مياهها، وشاطئ خاص يمتد على مسافة 800 مترًا، ويوفر لضيوفه العديد من الأنشطة الترفيهية الممتعة كالفوزبول والسكواش وتنس الطاولة وكرة الطائرة الشاطئية وكرة السلة.