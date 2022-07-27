تراند اليوم : فيديو الطفل ريان .. شاهد في بث مباشر جهود الإنقاذ تدخل لحظاتها الأخيرة

المغرب - الخليج 365/

تستمر عمليات الحفر للوصول للطفل المغربي الذي وقع في بئر يوم الثلاثاء الماضي، حيث علق ريان، الذي يبلغ 5 سنوات، على عمق 32 مترا. وتوقفت عملية الحفر مؤقتا بسبب انهيار جزئي ولكن تم استئنافها سريعا في محاولة لإنقاذه.

وفي أحدث تصريحاتها، قالت السلطات المغربية، إن الطفل ريان لا يزال حيا ويتلقى الأوكسجين رغم وقوع انهيار صخري بجانب البئر العالق فيها منذ الثلاثاء الماضي.

ونقل الموقع الإخباري التابع للقناة الأولى المغربية (حكومية)، عن مصدر من فريق الإنقاذ (لم تسمه)، أن مترين يفصلان الفريق العامل على إنقاذ ريان العالق داخل البئر منذ ظهر الثلاثاء.

ويستعد فريق الإنقاذ للشروع في الحفر الأفقي مباشرة بعد بلوغ عمق 32 مترا، وجلبت السلطات المحلية أمس الخميس ليلا أنابيب ضخمة ستُستخدم للحفر اليدوي لنفق بطول 3 أمتار يربط بين الحفرة الضخمة الموازية للبئر ومكان وجود الطفل، وذلك بسبب هشاشة تربة المنطقة وحرصا على عدم انهيار التربة على ريان.

ويعمل فريق الإنقاذ على حفر منحدر بطول 150 مترا، وبعمق 32 مترا، بموازاة البئر التي علق داخلها ريان، من أجل الوصول إليه عبر المنفذ الأفقي.

وتأتي جهود الحفر بعد فشل محاولة عدد من المستغورين (مكتشفي الكهوف) الوصول إلى الطفل العالق نظرا لضيق قطر البئر الذي لا يتجاوز 45 سنتيمترا، وصعوبة التربة.

وتوافد عشرات المتطوعين من مدن بعيدة من أجل مدّ يد المساعدة ومحاولة إنقاذ الطفل ريان (5 أعوام) الذي سقط في البئر غير المغطاة وغير المسيجة قرب منزل العائلة.

ويجرى إمداد ريان بالأكسجين والماء عبر أنابيب لإبقائه على قيد الحياة، وجهزت السلطات مروحية طبية تابعة للدرك الملكي المغربي وأطقما طبية متخصصة في الإنعاش تابعة لوزارة الصحة موجودة في المكان من أجل القيام بالتدخلات الطبية الضرورية قبل نقل الطفل ريان إلى أقرب مؤسسة استشفائية.

تضامن وترقب

وانطلقت في المغرب حملة كبيرة في مواقع التواصل الاجتماعي تعبيرا عن التضامن مع الطفل ريان وعائلته في هذه المحنة.

ويسود ترقب مع أمل كبير في نفوس ملايين المغاربة داخل المملكة وخارجها لإنقاذ ريان في أقرب وقت، وقد تصدرت قضيته مواقع التواصل الاجتماعي في اليومين الماضيين.

وتبث كثير من المواقع الإلكترونية المغربية وقائع الإنقاذ في فيديوهات مباشرة يتابعها مئات الآلاف من المشاهدين.

وانضم بعض المشاهير إلى حملة التضامن على مواقع التواصل، بينهم نجم المنتخب المغربي لكرة القدم أشرف حكيمي ونجم المنتخب الجزائري رياض محرز اللذان أعربا عن أملهما بإنقاذ ريان في تدوينتين على إنستغرام وفيسبوك.