تراند اليوم : ماهي فوائد المانجا لجسم الإنسان

ماهي فوائد المانجا لجسم الإنسان

وكالات/الخليج 365

يصنف تموز (يوليو) بشهر المانجا حول العالم مع بداية موسمها الذي ينتهي في تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل.

وتحتوي المانجا على عدد كبير من الفوائد الصحية كونها غنية بفيتامينات (أ-ج-ه-ك-ب) ومعادن الكالسيوم والمغنيسيوم والبوتاسيوم والألياف الغذائية والمكونات المضادة للالتهابات ومضادات الأكسدة.

ويحتوي كوب من شرائح المانجو على 75٪ من الكمية اليومية الموصي بها من فيتامين سي و35٪ من فيتامين أ و20٪ من حمض الفوليك.

فوائد المانجو

تساعد في إنقاص الوزن: تحتوي على حوالي 80٪ من الماء والألياف الغذائية التي تساعد في زيادة التمثيل الغذائي وبالتالي يمكن دمجها في عملية إنقاص الوزن وتساهم في نشاط الجهاز الهضمي. وتعمل المواد الكيميائية النباتية الموجودة بشكل رئيسي في قشر المانجو كمكسرات طبيعية للدهون. ويمكن أن يساعد تناول المانجو في تحقيق التوازن في عملية إنقاص الوزن ويكون بمثابة بديل للحلويات.

تساعد المانجو في الحفاظ على الأداء السليم للجهاز الهضمي، وتساهم في تكسير الطعام والوقاية من أعراض مثل الإمساك والانتفاخ والغازات.

تحمي القلب: تساعد الألياف الغذائية على خفض مستويات الكوليسترول في الدم وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب. البكتين الموجود في المانجو هو المكون الرئيسي الذي يساعد على خفض الكوليسترول. تساعد المانجو أيضًا على موازنة ضغط الدم، فهي تحتوي على كمية كبيرة نسبيًا من البوتاسيوم، المهم لخفض ضغط الدم، وكذلك المغنيسيوم وكمية صغيرة من الصوديوم.

تقوي جهاز المناعة: المانجا غنية بفيتامين C الذي يساعد في الحفاظ على نظام مناعي صحي وقوي ويساعد على منع نزلات البرد. تحتوي الفاكهة على كمية جيدة من فيتامينات ب، والتي تساعد أيضًا في الحفاظ على الأداء الأمثل لجهاز المناعة.

تحمي الرؤية: المانجا غنية بفيتامين أ الضروري للحفاظ على صحة العين والوظيفة البصرية، ويساعد على الوقاية من الأمراض وجفاف العين.

ممتاز ة للبشرة والشعر: المحتوى العالي لفيتامين C وA يحافظ على صحة بشرة الوجه والشعر. وفيتامين ج مكون أساسي من الكولاجين الذي يحافظ على مرونة الجلد والشعر ومسؤول عن المظهر القوي للبشرة.