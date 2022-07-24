تراند اليوم : الرموش الصناعية والماسكرا قد تؤدي إلى الإصابة بالسرطان

نظرا لكسل الكثير من النساء عن استخدام الماسكرا الخاصة بالرموش يلجأن إلى تركيب الرموش الصناعية الثابتة أو المؤقتة لمنحهن الجاذبية بسرعة كما أن الأظافر القصيرة قد تضطر الكثيرات إلى استخدام الأظافر الصناعية من (الإكريليك ). لكن ترى ما هي المحاذير الصحية على استخدام التجميل بأعضاء صناعية خاصة أنها أصبحت متوافرة في كل صالونات التجميل بأسعار مناسبة لكن لا أحد يعرف مخاطرها.

أصبحت الرموش والأظافر الصناعية سلعة متوفرة في كل مراكز التجميل وتستخدمها النساء للحصول على الجمال والجاذبية لكن الخبراء يحذرون من أن مضار استخدامها أكبر بكثير من فوائدها لأنها تفقد المرأة جمالها الطبيعي وتهددها بالأمراض المختلفة، ويحذر الأطباء من أن الرموش الصناعية لها العديد من المضار لأن المواد الكيميائية المستخدمة للصق الرموش ممكن أن تسبب خطر العدوى والالتهاب وحتى خطر تساقط الرموش الطبيعية نفسها.

ويرى الأطباء أن المواد المستخدمة للصق الرموش تحتوي على مادة «الفورمالديهايد» وبعض الناس لديهم حساسية من هذه المادة التي قد تؤدي إلى تهيّج العين والتهابها.