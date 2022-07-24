تراند اليوم : الصحة: إغلاق 174 منشأة طبية خاصة مخالفة بالدقهلية

الخليج 365 /

أعلنت وزارة الصحة والسكان إغلاق 174 منشأة طبية خاصة فى محافظة الدقهلية، من يناير الماضى وحتى الآن؛ لمخالفتها الاشتراطات اللازمة لتشغيلها أو عدم ترخيصها.

وأوضح الدكتور صابر غنيم، رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والترخيص، أن جولات التفتيش والمتابعة الميدانية على المنشآت الطبية الخاصة تهدف إلى تطبيق أعلى الأسس والمعايير الصحية فى كل المنشآت الطبية، وضمان التزامها بأعلى مستويات الدقة، والالتزام فى نوعية الخدمات التى تقدمها للمواطنين.

وأشار الدكتور صابر غنيم، فى بيان له، إلى أن هذه الجولات والمتابعة الميدانية أسفرت عن غلق "105 عيادات خاصة، مركز بصريات، مركز أشعة، 11 مركزا طبيا، 14 مركز علاج طبيعى، 5 مستشفيات خاصة، 29 معمل تحاليل، معمل تركيبات أسنان، نادى صحى و6 عيادات تخصصية".