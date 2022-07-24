تراند اليوم : اساكلوب اللحم وصوص الطماطم مع سلطة جندوفلي

شوربة العدس بالمواسير البقري

المقادير:

مواسير بقري

عدس

كرفس

جزر

كرات

بطاطس

طماطم

كمون

ثوم

فلفل حار

بصل

بصل أخضر

حبهان

ورق لورا

عيش محمص

زبدة

الطريقة:

اسلقي المواسير في ماء مع جزر وكرفس وبصل وطماطم وحبهان وورق لورا.

أضيفي العدس واتركيه ليغلي بعد أن ينضج تماما. اخرجي المواسير ثم افرميه باستخدام خلاط كهربائي.

أضيفي الزبدة إلى الشوربة واتركيها لتغلي مرة ثم قدميها.

سلطة جندوفلى

المقادير:

بروكلى مسلوق

1/4 كيلو جندوفلى

1 بصل صغير مفروم ناعم

ثوم مفروم

عصير ليمون

1 كوب زيت عباد

100 جرام فلفل حار

1 ملعقة كبيرة مستردة

الطريقة:

قومى بخلط الدريسنج، وهو: المستردة وعصير الليمون وثوم مفروم.

قومى بتقطيع الفلفل شرائح ويوضع فى الزيت يسخن للحصول على الزيت الحار.

حمصى الجندوفلى فى طاسة مع بصل وثوم ويترك مغطى.

يرفع ويصفى وتضاف الماء المصفى منه إلى الدريسنج.

اخلطى مع عصير الليمون والزيت الحار والمستردة.

يشوى البروكلى على الجريل ثم يقدم مع الجندوفلى بالهنا.

إسكالوب اللحم مع الباذنجان وصوص الطماطم

6 قطع إسكالوب بتلو

1 كوب دقيق

60 جرام زبدة

1/4 كوب زيت

1/4 كوب مرقة لحم (فى المطبخ)

2 ثمرة باذنجان رومى شرائح

زيت للتحمير

250 جرامًا جبنة موتزاريلا كور

1/4 كوب جبنة بارميزان مبشورة

صوص الطماطم:

450 جرامًا طماطم علب

1 بصلة كبيرة مكعبات

1 فص ثوم مفروم

30 جرامًا زبدة

1/4 ملعقة كبيرة زعتر جاف

1/4 ملعقة كبيرة ريحان جاف

2 ملعقة كبيرة صلصة طماطم

1/2 كوب ماء

2 مكعب مرقة دجاج

1/2 ملعقة صغيرة سكر

ملح

فلفل أسود

الطريقة:

تبلى الدقيق بالملح والفلفل الأسود وقلبى به شرائح الباذنجان.

حمرى الباذنجان فى الزيت على النار.

ضعى اللحمة فى الدقيق المتبل بالملح والفلفل الأسود وشوحيها فى القليل من الزيت والزبدة على النار.

أضيفى المرقة للحمة على النار والملح والفلفل الأسود والسكر.

صوص الطماطم: قلبى البصل والثوم المفرومين فى الزيت والزبدة على النار.

أضيفى صلصة الطماطم والطماطم المقطعة والماء و2 مكعب المرقة وقلبى.

أضيفى الملح والفلفل الأسود والزعتر الجاف والريحان الجاف.

قطعى الجبنة الموتزاريلا شرائح.

رصى الباذنجان فى بايركس ثم رصى قطع اللحمة.

أضيفى صوص اللحمة وشرائح الجبنة الموتزاريلا.

أضيفى الجبنة البارميزان المبشورة على الوجه.

أدخلى البايركس الفرن حتى تمام النضج وقدميه.

صينية الجلاش بالمهلبية

المقادير:

جلاش

لبن

نشا

سكر

مكسرات

سمن

ماء زهر

جبن قريش

عسل نحل

الطريقة:

اغلي اللبن على النار مع ماء الزهر والنشا واتركيها لتثقل.

ادهني الصينية بالسمن ثم افردي رقائق الجلاش مع مراعاة دهن كل طبقة بالزبدة ضعي المهلبية والمكسرات والجبن القريش وغطيها بطبقتين من الجلاش.

قطعيها باستخدام سكينة ثم ادخليها فرن ساخن.

بمجرد أن تخرج من الفرن صبي عليها عسل النحل وقدميها.

عصير جرجير بالعسل

المقادير:

2 كوب جرجير

1 كوب عسل

عصير ليمون

سكر بودرة

عصير جرجير بالعسل

الطريقة:

اخلطى الجرجير مع العسل فى الخلاط و يقدم بالهنا.

السحور:

تارت الرومي والريكفورد

المقادير:

عجينة ميل فاي

صدور رومي

فلفل ألوان

مشروم

بصل – ثوم

جبنة ريكفورد

كريمة لباني

زبدة

بيض – لبن

ملح – فلفل

بقدونس للتقديم

الطريقة:

ضعي البصل المكعبات على النار مع قليل من الزبدة.

ثم اضيفي الثوم وقطع الصدور الرومي ثم المشروم المقطع.

اضيفي الجبنة الريكفورد وارفعيه عن النار.

افردي العجينة باستخدام النشابة ضعي الخليط في العجينة وعليها شرائح الفلفل الرومي.

اخلطي اللبن مع الكريمة مع البيض وصبيها على العجينة، وادخليها فرن ساخن