تراند اليوم : اخسري وزنك الزائد عن طريق النشويات الصحية

هل تتبعين نظاما غذائيا صارما يحرمك من تناول النشويات؟ من قال بأن كل الكربوهيدرات سيئة، هناك كربوهيدرات صحية وغنية بالفيتامينات والالياف التي تساعد على خسارة الوزن والتخلص من الدهون أيضا.

تعالي معنا لنتعرف على هذه الكربوهيدرات الجيدة ونستفيد منها في أنظمتنا الغذائية:

الفواكه. بعض الفواكه تعد مصدرا كبيرا للكربوهيدرات الجيدة، مثل التفاح والكمثرى التي تحتوي على كمية منخفضة من السكر ومادة البكتين، محفز قوي للتمثيل الغذائي.

الألياف. إذا كنت ترغب في اعطاء جسمك الكثير من الألياف، فيجب أن تتناول الخضار مثل البطاطا الحلوة. الغنية بالبيتا كاروتين والفيتامينات الأخرى. تناول هذه الخضار سوف يساعدك على الشعور بالشبع لفترة أطول.

الشوفان. ابدأ صباحك بالكربوهيدرات الصحية التي من شأنها أن تخفض من نسبة الكولسترول في الدم وتمنحك قلبا قويا وصحيا.

الكينوا. هذه الحبوب غنية بالألياف، والكربوهيدرات، والبروتينات، و هي صحية ولذيذة. تملك هذه الحبوب نكهة الجوز ويمكن استخدامها في الأطباق الرئيسية، فضلا عن السلطات والمقبلات.