تراند اليوم : "الصيادلة" تطالب الزمالة المصرية بقبول أعضائها ضمن تخصصات التغذية الاكلينيكية والوبائيات

الخليج 365 /

قال الدكتور هيثم عبد العزيز مقرر لجنة التعليم الصيدلى المستمر بالنقابة العامة للصيادلة، إن النقابة طالبت إدارة الزمالة المصرية بقبول الصيادلة فى تخصصات التغذية الاكلينيكية والوبائيات التطبيقية، وذلك بهدف تنمية مهاراتهم وثقلهم بالخبرات الفنية والمؤهلات العلمية اللازمة لممارسة دورهم الحيوى بالمنظومة الصحية ولتجويد الخدمة المقدمه للمريض المصرى. وأشار عبد العزيز، خلال بيان له، إلى أن اللجنة تواصلت مع الدكتور طارق سلمان مساعد وزير الصحة لشئون الصيدلة والدكتور هشام قنديل مساعد الوزير لشئون الطب الوقائى، والذين أكدا على أحقية الصيادلة فى ذلك وعلى دعمهم الكامل لتلك المطالب.

كما أكدت الدكتورة منى المهدى رئيس اللجنة، أن الصيادلة هم أحد العناصر الهامة فى منظومة الطب الوقائى وهم جزء أصيل من الفريق المسئول عن التغذية الإكلينيكية للمرضى سيما التغذية الوريدية وذلك وفقاً للمعايير العالمية.

وأوضحت أن النقابة تولى اهتماماً خاصاً بملف التعليم المستمر وأن اللجنة عرضت على إدارة الزمالة المصرية توفير قاعات التدريب المتاحة لديها لخدمة المتدربين الصيادلة.