تراند اليوم : دراسة: الأفراد الذين يتناولون القهوة باستمرار أقل عرضة للإصابة بأمراض القلب والسكرى

بينت دراسة أميركية أن الأشخاص الذين يتناولون القهوة بانتظام أقل عرضة للوفاة لأسباب كثيرة منها أمراض القلب والسكري، مقارنة بمن لا يشربون القهوة على الإطلاق.

وكلما تناول المشاركون في الدراسة مزيدا من القهوة قلت مخاطر الوفاة، كما أظهر من يتناولون القهوة الخالية من الكافيين نمطا مماثلا.

وقالت كبيرة الباحثين إريكا لوفتفيلد -من المعهد القومي للسرطان في روكفيل بولاية ماريلاند الأميركية- إن القهوة تحتوي على العديد من المركبات النشطة بيولوجيا بما في ذلك الأحماض الفينولية والبوتاسيوم والكافيين.

وأضافت -لرويترز في رسالة بالبريد الإلكتروني- أن الكثير من الدراسات خلصت إلى أن تناول القهوة يرتبط بوجه عام بانخفاض مخاطر الوفاة بأمراض القلب.

واستخدم الباحثون بيانات من دراسة سابقة شملت 90317 شخصا ليس لهم تاريخ في الإصابة بالسرطان أو أمراض القلب، وجرت متابعة حالات هؤلاء من 1998 وحتى 2009، حيث كانوا يحددون الجرعات اليومية التي يتناولونها من القهوة إلى جانب تفاصيل أخرى صحية ولها علاقة بنظامهم الغذائي.

وبحلول 2009 كان 8700 شخص قد توفوا، وبعد وضع عوامل أخرى في الحسبان -مثل التدخين- وجد الباحثون أن شاربي القهوة كانوا أقل عرضة للوفاة خلال الدراسة مقارنة بمن لا يشربونها.