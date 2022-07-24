تراند اليوم : خل التفاح بالبرتقال والقرنفل لتخسيس الوزن

إذا كنت تريد الحصول على مشروب سحري للتخسيس إضافة إلى كونه صحيا تقدري تحضريه في المنزل لتتأكدى من أنه طبيعيا، نعرض عليك طريقة عمل مشروب جديد وهو مشروب خل التفاح بالبرتقال والقرنفل من خلال الخطوات التالية.

أولا المكونات:

ثلاث ثمرات صغيرة من البرتقال.

36 من القرنفل

ثلاثة أكواب من خل التفاح

4 أعواد من القرفة

2 من اليانسون النجمى

التحضير:

1- قم في البداية بوضع 12 من القرنفل على كل برتقالة واضغط عليها حتى يتم تثبيتها في البرتقالة وكرر ذلك مع الثلاثة برتقالات، ثم قم بوضع البرتقال في وعاء كبير وأضف إليه خل التفاح وضعه على الموقد على درجة حرارة منخفضة

2- ثم قم بربط 4 اعواد من القرفة مع اليانسون النجمى في قماشة قطنية ثم ضعهم في الوعاء واترك الوعاء على النار بدرجة حرارة منخفضة حتى يظل المشروب دافئا حتى التقديم

3- وللتزيين قم بصب المشروب في اكواب وضع في كل كوب عودا من القرفة مع بعض من قشر البرتقال ثم قدمه للشراب واستمتعوا بطعمه اللذيذ وفوائده الصحية الرائعة.