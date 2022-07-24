تراند اليوم : طريقة عمل كيكة الشيكولاتة «دايت»

المكونات:-

ربع كوب زبد لايت+ نصف كوب سكر بودرة دايت+ كوب ونصف دقيق كامل الحبه+ 2 بيضة+ نصف كوب لبن خالى الدسم+ فانيليا+ 4 ملاعق كبيره كاكاو دايت+ ملعقتان كبيرتان بيكنج باودر+ قليل من الملح.

الطريقة:-

ضعى في الخلاط الكهربائى البيض والسكر الدايت والزبد اللايت واللبن خالى الدسم والفانيليا، وتضرب جيدا إلى أن يتجانس الخليط.

في إناء آخر ينخل الدقيق مع البيكنج باودر وذرة الملح والكاكاوالدايت، ثم نضع الخليط الأول السائل إلى خليط الدقيق

ويقلب جيدا ويوضع في قالب مستطيل مناسب ثم تخبز في فرن متوسط الحرارة لمدة 30 أو 40 دقيقة تقريبا وتترك لتبرد.

وبالهناء والشفاء