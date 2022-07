تراند اليوم : فضائح تسريب نسخ أفلام أمريكية مخصصة للنقاد والمهرجانات

الخليج 365 /

بين عشية وضحاها استيقظ صناع الأفلام الأمريكية وشركات الإنتاج على أزمة شديدة تتعلق بتسريب 4 أفلام سينمائية دفعة واحدة بعضها لم يتم عرضه تجاريًا حتى الآن، وهو ما يجعل العديد من التكهنات تذهب حول مصدر التسريب خصوصًا أن بعض نسخ هذه الأفلام كانت مخصصة للنقاد والمهرجانات السينمائية وحفلات الجوائز الكبرى.

"ليو" الأكثر ضررًا ويعد النجم ليوناردو دى كابريو الأكثر تضررًا من ذلك التسريب حيث تلقى صدمة كبيرة وفوجئ بتسريب نسخة عالية الجودة من فيلمه The Revenant على بعض مواقع الإنترنت وذلك قبل طرح الفيلم تجاريًا بحوالى 3 أسابيع. وكان من المقرر أن يتم طرح الفيلم فى دور السينما خلال شهر ديسمبر الجارى لكن تم تأجيله خوفًا من تأثير فيلم Star Wars: The Force Awakens على إيرادات العمل، لذا قررت الشركة المنتجة أن تطرحه فى وقت أفضل مع بداية العام الجديد.

وبعد تسريب الفيلم ظهرت العديد من حملات التضامن مع ليوناردو دى كابريو من عشاقه الذين أكدوا أنهم لن يشاهدوا العمل إلا فى السينما، كما ظهرت بعض الـ"كوميكس" الساخرة من التسريب. وكان تريللر الفيلم أذهل العديد من الجمهور ومحبى السينما وأشادوا بقدرة "ليو" على تجسيد مختلف الأدوار وليس فقط دور الشاب الوسيم، كما أشاد الكثيرون بتميز مخرج العمل الفيلم المكسيكى اليخاندرو جونزاليز، ويجسد دى كابريو خلال الفيلم شخصية صائد الدببة، الذى يتعرض للمهاجمة والسرقة، ويُترك فى الغابة حتى الموت، إلا أنه يتعافى ويسعى للانتقام ممن خانوه، واضطر ليوناردو لإطلاق لحيته قبل بدء التصوير ليتناسب مظهره مع الشخصية التى يجسدها ضمن أحداث الفيلم الفيلم المأخوذ عن رواية The Revenant: A Novel of Revenge فى القرن الـ19 ويشارك دى كابريو بطولته النجم توم هاردى وهو العمل الذى يسعى ليوناردو من خلاله للوصول إلى جائزة الأوسكار.