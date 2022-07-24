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تراند اليوم : تخلص من نزلات البرد بهذه الأطعنة والمشروبات

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قدم الأطباء قائمة بالأطعمة والمشروبات التي تساعد المصابين على التخلص سريعا من نزلات البرد أهمها:

1- الشاي الأخضر والأحمر، من أكثر المشروبات التي تساعد على تهدئة نزلات البرد وتقلل من أعراض الرشح واحتقان الأنف، وينصح الأطباء بتناول الشاي ثلاث مرات يوميا.

2- من أهم الفواكه التي ينصح بها الأطباء في الشتاء الجوافة والبرتقال فهي تحتوى على كمية كبيرة من فيتامين سى الذي يقلل من أعراض البرد واحتقان الأنف.

3- تناول طبق من مرق الدجاج بالخضار مع كمية كبيرة من عصير الليمون، هذا الطبق يخلص من البرد بشكل سريع.

4- يحتوى الثوم على مضادات حيوية قوية للجسم فيحد من الإصابة بأمراض الشتاء ويقوى المناعة، ويمكنك أخذ فص منه يوميا على الريق بالماء.

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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