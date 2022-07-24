تراند اليوم : الصحة تفجر مفاجأة سارة لمرضي السكر

الخليج 365 /

كشف أستاذ الأمراض الباطنة و السكر بكلية طب جامعة الإسكندرية الدكتور محمد البحراوي عن موافقة وزير الصحة احمد عماد علي البدء في توزيع عقار جديد لضبط مستوي السكر في الدم لمدة 42 ساعة لكي يستخدم مرة واحدة بشكل يومي و سيساعد المرضي علي خفض الوزن، مشيرا إلي انه سيتم تداوله بشكل فعلي في السوق المصري خلال شهر.

وأوضح البحراوي أثناء مشاركته في المؤتمر الدولي للغدد الصماء و السكر أن العقار الجديد يحتوي علي مادة ديجلوديك، و يتم استخدامه لعلاج السكر من النوع الثاني بدون تأثير علي الكلي و يتماثل في تركيبه 97% من الهرمون الطبيعي للجسم مما سيساعد علي تقليل الأجسام المضادة و استمرار فاعليته بداخل الجسم.

و من ناحية أخري حذر أستاذ الأمراض الباطنة و السكر بطب الإسكندرية الدكتور فهمي إمارة من بائعي الوهم بوجود علاج للسكر بالأعشاب أو بالخلايا الجزعية وذلك لأنها مازالت بمرحلة التجربة بالمراكز العلاجية المتخصصة بالجامعات و لم يتم استخدامها حتي الآن، موضحة بان غيبوبة انخفاض السكر تكون بسبب نقص مستوي الجلوكوز بالدم و ذلك تكون بسبب تناول جرعة كبيرة من علاج السكر أو عدم تناول الوجبات بموعدها و من اهم أعراضها فقدان الوعي و العرق بغزاره و شحوب لون الوجه وزيادة في ضربات القلب و الصداع و زغلله العين و وجود رعش بالاطراف و إحساس بالهبوط العام أو الإرهاق الشديد و فقدان التركيز.

و نصح أستاذ الأمراض الباطنة أن من يشعر بهذه الأعراض عليه أن يسرع بشرب نصف كوب مشروب سكري مث العصير، و إذا حدثت الغيبوبة يتم اللجوء للمستشفي علي الفور لأنه التأخير سيشكل خطورة كبيرة علي المريض.