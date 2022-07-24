تراند اليوم : نجاح كبير للبطولة الدولية الأولى لجمال الخيول العربية الأصيلة في فلسطين

نجاح كبير للبطولة الدولية الأولى لجمال الخيول العربية الأصيلة في فلسطين

المشرق-أحمد المشهراوي (القدس)

اعتلت المهرة بريقة منصة التتويج في بطولة فلسطين الدولية لجمال الخيول العربية الأصيلة الأولى- الأيكاهو

فيما تقدم المهر مورانس الأمهار، وحلَّت شذى الربيع بالمركز الأول للأقراس، وكان الفحل محب على راس المتوجين للبطولة التي اختتمت على مضمار مدينة أريحا- أقدم مدن التاريخ، وسط نجاح كبير.

وكانت البطولة التي تقام للمرة الأولى، حصلت على الموافقة لرفع مستوى البطولات من المؤسسة العالمية للخيول، وأشرف عليها خبراء مختصون، شارك فيها 140 خيلاً، بتنظيم الاتحاد الفلسطيني للفروسية، بحضور ممثل الرئيس عباس، وشخصيات اعتبارية ورياضية.

واعتلت المهرة بريقة لمالكها عادل فلاح من عرب الهيب منصة المهرات، وتبعتها الوصيفة ندين بنت نادر لمالكها مدحت أبو نجمة من الأراضي المقدسة للفروسية، ثم هدير الشقب لمالكها حسين زعرورة.

وفي بطولة الأمهار، تقدم المهر مورانس نادر لمالكها سعيد العال من عرب أم النور، والوصيفة بيش نصري لمالكها أبو هاشم أريبيانز، ثم المهر ألفارو لمالكها أمير جمامة.

وفي بطولة الأفراس، حلَّت شذى الربيع لمالكها مربط الربيع من ترمسعيا، تبعتها لبابة القاسم لمالكها حكمت من مربط القاسم، ثم هبة لمالكها مالك صلاح.

وفي بطولة الفحول: تزعم الفحل محب لمالكها العفيفي اريبيانز، ووصيفه أفريكان لهيب لمالكها بشار جرار، والثاني مسك لمالكها سمير الخطيب من دير دبوان. وفي ختام البطولة تم تتويج الفائزين، وتوزيع جوائز مالية قيمة على مالكي الخيول الفائزة تحفيزاً لمربيي ومالكي الخيول على المشاركة الدائمة في البطولات القادمة.

يشار أنه أشرف على تحكيم البطولة حكام من فرنسا وبلجيكا: فيرينا إيجلي من سويسرا، ويورغان مولر من ألمانيا، وأرينا ستيجلر من روسيا، وماريا ديجكمان من هولندا.