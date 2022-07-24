تراند اليوم : طريقة عمل كرات اللحم بالكزبرة الخضراء

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تعد الكزبرة من النكهات الطيبة التي تناسب مختلف أطباق اللحم والأسماك، خاصة بحضور الثوم. والوصفة التي أقدمها لكم اليوم، طعمها تقليدي ومُحبب، ويمكن تناولها مع الرز الأبيض أو الخبز العربي الطازج.
المكونات
كرات اللحم بالكزبرة الخضراء:
ملعقتا طعام من زيت الزيتون
بصلة متوسطة الحجم، مفرومة
فصّا ثُوم مفرومان
كوب من أوراق الكزبرة الخضراء المفرومة
٥٠٠ غ من اللحم المفروم
ملعقتان ونصف صغيرتان من البهار الحلو
ملح وفلفل حسب الذوق
يخنة الكزبرة الخضراء:
٤ أكواب من أوراق الكزبرة الخضراء المفرومة
فصّا ثُوم مفرومان
ملعقتا طعام من الصنوبر
ملح وفلفل حسب الذوق
كوب واحد من مرقة اللحمة
طريقة التحضير
- لتحضير كُرات اللحم، يُسخن أولاً زيت الزيتون في مقلاة كبيرة الحجم، ومن ثمّ يُضاف البصل المفروم ويُحرّك باستمرار حتى يكتسب اللون البنيّ. بعدها تُضاف الكزبرة الخضراء والثوم ويُحرّك الخليط لدقيقة واحدة. يوضع خليط البصل والكزبرة في وعاء متوسط الحجم ويُضاف إليه اللحم المفروم والبهار والملح والفلفل. يُخلط المزيج بواسطة اليدين، وعندما يصبح متجانساً، تُصنع منه كرات صغيرة بحجم اللقمة الصغيرة. تُقلى الكرات في المقلاة نفسها، على نار متوسطة لحوالى ١٠ دقائق مع التحريك المستمر. وعندما يحمرّ لونها، تُرفع كرات اللحم من المقلاة وتُحفظ في وعاء مُحكم الإغلاق حتى تبقى ساخنة أثناء تحضير اليخنة.
- يخنة الكزبرة الخضراء: تُطهى الكزبرة المفرومة والثوم في المقلاة ذاتها لمدة دقيقتين ومن ثم يُضاف اليهما الصنوبر. يُرش فوقها الملح والفلفل حسب الذوق مع التحريك المُستمر لحوالى ٥ دقائق.
- تُعاد كرات اللحم إلى خليط الكزبرة والصنوبر في المقلاة وتُسكب فوقها مرقة اللحمة. تستمر عملية الطهو على نار متوسطة إلى هادئة لمدة ١٥ دقيقة، وحينها يُصبح الطبق جاهزاً للتقديم.
- تُقدم كرات اللحم بالكزبرة مع الرز الأبيض أو الخبز العربي الطازج.