تراند اليوم : طريقة عمل كرات اللحم بالكزبرة الخضراء

تعد الكزبرة من النكهات الطيبة التي تناسب مختلف أطباق اللحم والأسماك، خاصة بحضور الثوم. والوصفة التي أقدمها لكم اليوم، طعمها تقليدي ومُحبب، ويمكن تناولها مع الرز الأبيض أو الخبز العربي الطازج.



المكونات

كرات اللحم بالكزبرة الخضراء:

ملعقتا طعام من زيت الزيتون

بصلة متوسطة الحجم، مفرومة

فصّا ثُوم مفرومان

كوب من أوراق الكزبرة الخضراء المفرومة

٥٠٠ غ من اللحم المفروم

ملعقتان ونصف صغيرتان من البهار الحلو

ملح وفلفل حسب الذوق

يخنة الكزبرة الخضراء:

٤ أكواب من أوراق الكزبرة الخضراء المفرومة

فصّا ثُوم مفرومان

ملعقتا طعام من الصنوبر

ملح وفلفل حسب الذوق

كوب واحد من مرقة اللحمة

طريقة التحضير