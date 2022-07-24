تراند اليوم : منتخب مصر مباشر .. بث مباشر منتخب مصر بث مباشر منتخب مصر والكاميرون مباشر مشاهدة مباراة مصر اليوم مباراة منتخب مصر بث مباشر

مباراة مصر اليوم مباراة منتخب مصر بث مباشر يلا كورة مشاهدة مباراة منتخب مصر اون لاين منتخب مصر مباشر منتخب مصر والكاميرون مباشر بث مباشر منتخب مصر مباراة منتخب مصر بث مباشر يلا شوت مباشر منتخب مصر موقع يلا شوت بث مباشر مباراة مصر الآن ،وتستعد "ياوندي" عاصمة الكاميرون لاستضافة مباراة المنتخب الكاميرونى صاحب الأرض والجمهور مع المنتخب المصري على ملعب "أوليمبي" الذي يتسع لأكثر من 60 ألف مشجع غالبيتهم سيأتو لمؤازرة منتخب بلدهم "الكاميرون"، وسيقام النهائي المبكر بين مصر والكاميرون في نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية في التاسعة مساء اليوم الخميس 3 فبراير 2022.

وخلال مشواره في البطولة نجح المنتخب المصري في إقصاء كوت ديفوار والمغرب علماً أنهم كانوا من المنتخبات التي كانت مرشحة لحصد اللقب هذه النسخة، فهل يستمر الفراعنة في إقصاء المرشحين لنيل اللقب بالفوز اليوم على الكاميرون، بينما تعد مواجهة اليوم هي أول اختبار حقيقي لصاحب الأرض في البطولة.

بدأ الفراعنة البطولة بأداء ضعيف تحسن مع بداية الأدوار الإقصائية حيث وصل منتخب مصر لدور الـ16 بعدما جاء في المركز الثاني للمجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط حصدهم من الفوز 1 / صفر على غينيا بيساو والسودان، وسبقهم هزيمة لمصر في الجولة الأولى من الدور الأول أمام منتخب نيجيريا بهدف نظيف.

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واستكمل منتخب مصر طريقه في البطولة بأداء أبهر الجميع بما فيهم المنافسين وذلك بعدما فاز على ساحل العاج بركلات الجزاء (5 - 4) بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل بدون أهداف، ليتأهل لدور الثمانية ويحقق فيه الفراعنة الفوز باستحقاق وجدارة على منتخب المغرب بنتيجة 2 - 1 في لقاء شهد تقدم أسود الأطلسي بهدف في بداية المباراة، لكن عاد الفراعنة وحققوا النصر في مباراة ماراثونية كانت مليئة بالمتعة والإثارة.

بينما كانت بداية منتخب الكاميرون مليئة بالأخطاء التحكيمية والتحيز الواضح لصاحب الأرض مع اختلاق مشاكل وعقبات أمام منافسيه، حيث فاز في دور الـ16 على منتخب جزر القمر بنتيجة 2 - 1 في مباراة كانت مليئة بالظلم للمنتخب العربي، ووصلت الكاميرون للمربع الذهبي بعد الفوز على جامبيا بثنائية توكو إيكامبي.

وتخطى المنتخب الكاميروني الدور الأول بعدما تصدر ترتيب المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط حصدهم من الفوز على بوركينا فاسو 2 - 1، والفوز على منتخب إثيوبيا بأربعة أهداف لهدف، والتعادل 1 - 1 أمام الرأس الأخضر في ختام مشواره بدور المجموعات.

وقبيل مباراة مصر والكاميرون أبدى فينسنت أبو بكر هداف وقائد الكاميرون رأيه في نجم الفراعنة محمد صلاح قائلا "بصراحة صلاح لا يثير إعجابي كثيراً" وهو الأمر الذي اعتبره جماهير وعشاق صلاح إهانة لنجمهم المفضل الذي يعد من أفضل اللاعبين في العالم حاليا وهو ما أكده الإتحاد الدولي لكرة القدم عن طريق وجود الفرعون المصري في المركز الثالث بجائزة ذا بيست.