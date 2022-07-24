تراند اليوم : مصر بث مباشر .. ماتش مصر والكاميرون يلا شوت HD بث مباشر مصر والكاميرون بث مباشر منتخب مصر الان مباشر مباراة مصر اليوم ماتش مصر والكاميرون بث مباشر

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غيابات في تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام الكاميرون

ويفتقد منتخب مصر في مواجهة اليوم، جهود كل من: أكرم توفيق، وأحمد حجازي ومحمد الشناوي للإصابة، فيما يغيب مروان داوود للإيقاف، ومن المتوقع أن يدفع المدير الفني البرتغالي كارلوس كيروش، بحمدي فتحي في وسط الملعب، بعد تعافيه من الإصابة.

التشكيل المتوقع لـ منتخب مصر أمام الكاميرون

واستقر «كيروش» على تشكيل منتخب مصر أمام الكاميرون، الذي سيكون كالتالي:

حراسة المرمى: محمد أبوجبل (محمد صبحي).

خط الدفاع: أحمد فتوح - محمد عبدالمنعم - محمود حمدي الونش - عمر كمال عبدالواحد.

خط الوسط: حمدي فتحي- محمد النني - عمرو السولية.

خط الهجوم: عمر مرموش- مصطفى محمد - محمد صلاح.