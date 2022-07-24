تراند اليوم : عثمان ح 80 .. عثمان 80 مترجمة كاملة مترجمة جودة عالية

يعتبر مسلسل المؤسس عثمان من ضمن المسلسلات التركية المميزة، وذلك لأنها تمثل أحداثاً تاريخية مهمة مرت بها الدولة العثمانية، وتضم حلقات المسلسل العديد من الأحداث المميزة بنص تاريخي مستمد من العديد من الأحداث الحقيقية التي يتم طرحها بعرض درامي مميز، ويتابع حلقات المسلسل الشيق المؤسس عثمان ملايين المتابعين سواء من تركيا أو من العالم العربي، ويتم ترجمة الحلقة من مسلسل المؤسس عثمان فور عرضها على المحطات التلفزيونية التركية، وفي المقال سنوضح موعد عرض الحلقة 80 من مسلسل المؤسس عثمان.

من المسلسلات التركية التي حققت نجاحاً منقطع النظير هو مسلسل المؤسس عثمان، حيث بدأ هذا المسلسل بتحقيق نسب المشاهدة العالية منذ بدء عرض الحلقة الأولى من المسلسل في تاريخ 20 نوفمبر 2019، حيث يرغب المشاهدين في التعرف الى التاريخ العريق للدولة التركية في فترة الحكم العثماني، ويسلط المسلسل الضوء على أبرز القادة للدولة العثمانية وهو المؤسس عثمان بن أرطغرل مؤسس الدولة العثمانية.

يضم طاقم العمل من المسلسل العديد من الكوادر الفنية المميزة بحيث وقع انتاج الفيلم لمحمد بوزداغ، إضافة إلى أن المخرج الذي قام بإخراج حلقات مسلسل المؤسس عثمان هو المخرج المميز متين جوناي، ومن ضمن ابطال هذا العمل الفني المميزين كلاً من الممثلين التالية أسماءهم الممثل بوراك أوزجيفيت والممثلة يلدز جاغري عتيقسوي، والفنان أوزجه تورار، والفنان إركان أفجي، إضافة الى الفنان المشهور بوراك تشيليك، وسرحات كيليتش.