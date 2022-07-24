تراند اليوم : مباراة مصر مباشر الآن .. بث مباشر مصر والكاميرون مشاهدة مباراة مصر اليوم مباشر الآن ماتش مصر مباشر HD

مباراة مصر مباشر الآن بث مباشر مصر والكاميرون مشاهدة مباراة مصر اليوم مباشر الآن ماتش مصر مباشر ,يلتقي منتخب مصر نظيره الكاميروني صاحب الأرض والجمهور في الدور نصف النهائي ببطولة كأس أمم أفريقيا لكرة القدم، في لقاء يجمع المنتخبين، وضرب المنتخب المصري موعدا مع منتخب الكاميرون في نصف نهائي كأس أمم أفريقيا المقامة على الأراضي الكاميرونية، بعد الإطاحة بمنتخب المغرب بهدفين مقابل هدف.

وكان المنتخب المصري قد افتتح مباريات كأس أمم أفريقيا بالخسارة أمام نيجيريا بهدف دون رد، لكنه أعاد إحياء حظوظه بالفوز على غينيا بيساو في الجولة الثانية، ثم فاز على السودان بهدف دون رد، ليتأهل لدور الستة عشر للبطولة ويقهر كوت ديفوار بركلات الترجيح 5-4 بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل السلبي، ثم فاز على منتخب المغرب بهدفين مقابل هدف في دور الثمانية للبطولة.

أما المنتخب الكاميروني فتربع على صدارة ترتيب المجموعة الأولى في الدور الأول، والتي ضمت معه منتخبات: بوركينا فاسو، وكاب فيردي، وإثيوبيا، إذ حصد 7 نقاط بتحقيقه فوزين بالإضافة إلى تعادل وحيد، وسجل لاعبوه 7 أهداف واستقبلت شباكهم 3 أهداف.