تراند اليوم : بث مباشر مباراه مصر .. ماتش مصر بث مباشر مشاهدة مباراة مصر والكاميرون بث مباشر ماتش مصر والكاميرون مباشر بث مباشر مباراه مصر والكاميرون

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تردد القنوات الناقلة لكأس أمم أفريقيا 2022

يمكن عبر القنوات التالية مشاهدة كأس أمم أفريقيا على بكل سهولة:

قناة RTB TV بوركينا فاسو يوتلسات 9E:

تردد 11900/H

معدل ترميز 27500.

قناة النبأ الليبية – النايل سات:

تردد 11096

معدل استقطاب أفقي

معدل ترميز 27500.

قناة الجزائرية الأولى – نايل سات:

التردد: 11680 عمودي

معدل الترميز: 27500 ( 5/6 ).

قناة تيلي تشاد – النايل سات:

تردد 12015

معدل استقطاب أفقي

معدل ترميز 27500.

قناة فوكس سبورت – النايل سات:

تردد 12284

معدل استقطاب أفقي

معدل ترميز 27500.

قناة آرينا سبورت – هوت بيرد:

تردد 11595

التصحيح 6/5

استقطاب عمودي

معدل الترميز 27500.

قناة يورو سبورت – هوت بيرد:

تردد 11090

اتجاه 13 شرقًا عمودي

معدل الترميز 27500

على 3/4 ارديتو 2