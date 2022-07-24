تراند اليوم : ريال مدريد مباشر .. بث مباشر ريال مدريد واتلتيك بلباو البث المباشر لمباراة ريال مدريد واتلتيك بلباو

البث المباشر لمباراة ريال مدريد ضد اتلتيك بلباو athletic club vs real madrid يحل نادي ريال مدريد الملكي القادم من العاصمة الاسبانية مدريد ضيفا على فريق أثلتيك بلباو في المباراة التي من المقرر أن تقام علي ملعب سان ماميس بمدينة بلباو الاسبانية في إطار منافسات دور الربع نهائي من كأس ملك إسبانيا على أن تنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة العاشرة والنصف مساء الليلة بتوقيت القاهرة ويمكن متابعة المباراة على عدد من القنوات الرياضية.

خاض فريق اتليتك بلباو مباراته في دور الاثنين والثلاثين أمام فريق أتلتيكو مانتشا ريال وهي المباراة التي تمكن فيها فريق اتليتك بلباو من تحقيق الفوز في المباراة بهدفين مقابل لا شيء ليتأهل مباشرة إلى دور الستة عشر حيث التقى مع فريق برشلونة وتمكن من تحقيق الفوز عليه بثلاثة أهداف مقابل هدفين في مباراة درامية منحته بطاقة التأهل المباشرة إلى الدور الربع نهائي ليواصل مشواره الى الدور الربع نهائي وسط أحلامه وطموحاته المشروعة بالحصول على الكأس.

اما فريق ريال مدريد فقد كانت مباراته الأولى في دور الاثنين والثلاثين أمام فريق ديبورتيفو ألكويانو وبالرغم من أن فريق ريال مدريد استقبل هدفا في مرماه في بداية المباراة إلا أنه تمكن من احراز ثلاثة اهداف في شوطي المباراة ليتأهل إلى دور الستة عشر حيث التقى مع فريق إلتشي في مباراة تمكن فيها من إحراز هدفين دون أن يستقبل في مرماه سوى هدف وحيد ليتأهل إلى الدور الربع نهائي ليواصل مشواره في البطولة الثانية في اسبانيا بعد ان تمكن من تصدر دوري الاسباني الدرجة الأولى حتى الآن.