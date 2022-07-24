تراند اليوم : مدريد مباشر .. بث مباشر ريال مدريد مشاهدة مباراة ريال مدريد بث مباشر ريال مدريد مباشر مباراة ريال مدريد واتلتيك بلباو بث مباشر

مشاهدة مباراة أتلتيك بلباو وريال مدريد بث مباشر athletic club vs real madrid في كأس ملك إسبانيا ، يحل ريال مدريد مساء اليوم ضيفا من امام نظيرة فريق أتلتيك بلباو لحساب مواجهة ربع النهائي للموسم الحالي من منافسات بطولة كاس ملك اسبانيا ، وسوف تبدا اليوم المباراة في العاشرة والنصف مساءا بتوقيت مصر ، وتقام اليوم المواجهة على ارضية ملعب سان ماميس مستقبل عليه أتلتيك بلباو المباراة.

ريال مدريد يلعب اليوم خارج ملعبه مواجهة ربع النهائي من امام خصمه فريق أتلتيك بلباو والتي سوف يبحث فيها اليوم الخميس عن الانتصار من اجل التاهل للدور القادم في مواجهة سوف تكون صعبه خارج ملعبه اليوم ، وريال مدريد قد تمكن من الوصول لربع النهائي من كاس الملك بعد الفوز خارج ملعبه امام خصمه فريق التشي في المباراة التي انتهت بنتيجة هدفين مقابل هدف ضمن منافسات دور ال 16 من البطولة.

على الجانب الاخر في مواجهة اليوم يدخل فريق أتلتيك بلباو المباراة على ملعبه وهو الذى سوف يبحث فيها اليوم عن الانتصار هو الاخر امام خصمه فريق ريال مدريد ، وقد تمكن فريق أتلتيك بلباو من الانتصار في مواجهة دور ال 16 على خصمه فريق برشلونة في المباراة التي لعبها نادي أتلتيك بلباو على ملعبه وحقق الانتصار فيها بثلاث اهداف مقابل هدف ، واليوم سوف يبحث عن انتصار جديد له امام ريال مدريد.