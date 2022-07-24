تراند اليوم : فيديو طلعي جلباب .. فيديو طلعي جلباب الأصلي بدون حذف

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في الاردن بمقطع فيديو طلعي جلباب الاباحي، والذي أظهر سيدة في أوضاع جنسية مخلة، وتصدر " فيديو طلعي جلباب" المخل التريند في الوطن العربي، ومواقع التواصل الإجتماعي منذ ساعات الصباح بشكل مكثف.

وخيم الغضب والاستنكار على الكثير من النشطاء ورواد مواقع التواصل الإجتماعي في الأردن، بسبب المشاهد التي تحتوي عليه الفيديو الذي جرى تداوله.

وبحسب الفيديو المتداول، والذي تمتع "الخليج 365" عن نشره نظراً لاحتواءه على مشاهد فاضحة مخالفة للدين الإسلامي، والسياسة التحريرية للوكالة، حيث يظهر في الفيديو رجل وفتاة، في احدى المولات التجارية في بسكرة الجزائرية، في وضع لا أخلاقي، وهو يقول لها أن ترفع الجلباب.

الفيديو والذي رصدته كاميرات المراقبة في المول، جرى تداوله بشكل مكثف عبر صفحات جزائرية، وسط غضب واستنكار كبير من قبل المواطن الجزائري، الذي دعا لضرورة محاسبة المتورطين بالفيديو، منعاً لانتشار الفاحشة داخل المجتمع.