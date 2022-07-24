تراند اليوم : مباراة ريال مديد مباشر .. بث مباشر الريال HD بث مباشر ريال مدريد واتلتيك بلباو بث مباشر الريال واتلتيك بلباو HD

مباراة ريال مديد مباشر بث مباشر الريال بث مباشر ريال مدريد واتلتيك بلباو بث مباشر الريال واتلتيك بلباو ريال مدريد في مواجهة مكررة ضد نادي أتلتيك بلباو، وذلك من أجل تحقيق إنتصار ثمين في مشواره علي حساب المنافس، خاصة في ظل الأداء القوي من الخصم، ولكن علي الملكي أن يفوز من أجل التواجد في النصف نهائي من هذه البطولة، فهل ينجح في تجاوز عقبة هذا الفريق الكبير، أم يحقق الملكي نتيجة سلبية في هذه المواجهة ويخرج من البطولة بشكل مبكر.

ريال مدريد نجح في الفوز علي حساب نادي ديبورتيفو ألكويانو، وذلك في الدور الـ 32 ، وذلك بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد سجلها كلا من ميليتاو وأسينسيو وهدف من الخصم، بينما في الدور الماضي نجح في الفوز علي حساب نادي إلتشي بصعوبة كبيرة في الوقت الإضافي بهدفين مقابل هدف عن طريق إيسكو وهازارد.

أتلتيك بلباو يحاول أن يكون لديه نتيجة إيجابية يحاول بها الرد علي الملكي بعد أن خسر منه في بطولة كأس السوبر في المملكة العربية السعودية، فهل ينجح في طرده من هذه البطولة، وذلك بعد أن وصل إلي هذا الدور، بعد أن عبر من منافسيه نادي أتليتيكو مانتشا ريال، وفي الدور الماضي من نظيره نادي برشلونة بالفوز عليه بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

مشاهدة مباراة ريال مدريد وأتلتيك بلباو اليوم