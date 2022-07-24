تراند اليوم : بث مباشر منتخب مصر .. مصر و الكاميرون مباشر مشاهدة مباراة مصر والكاميرون مباشر ماتش مصر والكاميرون بث مباشر مباراه مصر والكاميرون

بث مباشر منتخب مصر و الكاميرون مباشر مشاهدة مباراة مصر والكاميرون مباشر ماتش مصر والكاميرون بث مباشر مباراه مصر والكاميرون حجز المنتخب المصري لكرة القدم مقعده في المربع الذهبي لبطولة كأس الأمم الأفريقية، بعد فوزه الثمين الليلة على نظيره المغربية بهدفين مقابل هدف واحد.

وتأهل المنتخب المصري للدور نصف النهائي في بطولة كأس الأمم الأفريقية في مباراة مثيرة أثبت فيها الفراعنة أحقيتهم بالفوز.

وبذلك يكون من المقرر أن يلعب المنتخب المصري مباراته المقبلة أمام نظيره الكاميروني الذي تغلب هو الآخر على غامبيا 2 / صفر، الخميس المقبل 3 فبراير في تمام الساعة التاسعة مساء.

وفي نفس اليوم، الخميس المقبل، تلعب السنغال أمام بوركينا فاسو، ليتحدد من المنتخبات الأربعة من يصعد إلى النهائي ومن سيلعب على المركز الثالث والرابع.

ومن المقرر أن تنقل المباريات عبر فضائية "بي إن سبورتس ماكس 1".

ويسعى المنتخب المصري لتحقيق الفوز الثامن بالبطولة الأفريقية، إذ سيطر منتخب الفراعنة على البطولة القارية بفوزهم بها سبع مرات، أعوام 1957، 1959، 1986، 1998، 2006، 2008، و2010، ليكون أكثر منتخبات القارة السمراء فوزا بالبطولة، ويأتي في المرتبة الثانية المنتخب الكاميروني الذي حقق اللقب القاري 5 مرات في تاريخه.