تراند اليوم : بث مباشر ريال مدريد .. بث مباشر ريال مدريد واتلتيك بلباو بث مباشر مباراة ريال مدريد واتلتيك بلباو

بث مباشر مباراة ريال مدريد واتلتيك بلباو athletic club vs real madrid اليوم الخميس في كاس ملك اسبانيا ، من المقرر اليوم ان يستقبل اتلتيك بلباو وصيف النسخه الماضيه والذي اخرج حامل اللقب برشلونه من دور ال16 علي ارضه اليوم وذلك في قمه مباريات هذا الدور في الكاس خصمه فريق ريال مديد متصدر الدوري الاسباني وذلك لحساب مباريات الدور ربع النهائي من منافسات كاس ملك اسبانيا لهذا الموسم ، وسوف تلعب مباراه ريال مدريد و اتلتيك بلباو مساء اليوم علي ارضيه ملعب سان ماميس ، وسوف تنطلاق المواجهه الليله في تمام الساعه العاشره والنصف مساءا بتوقيت القاهره والساعه الحاديه عشر و النصف مساءا بتوقيت السعوديه.

يلا شوت مباراة ريال مدريد وأتلتيك بلباو

الريال يدخل مواجهه الليله خارج ارضه وذلك ضمن مواجهات الدور ربع النهائي من كاس ملك اسبانيا ، ريال مدريد قادم لمواجهه اليوم من اخر مبارااه لعبها والتي كانت علي ارضه وفي الدوري الاسباني مع خصمه التشي 23 يناير الماضي وقد تعادل الريال في هذه المباراه التي انتهت بتعادل بنتيجه هدفين مقابل هدفين ، وكان الريال ثد وصل الي هذا الدور من كاس الملك علي حساب ايضا خصمه التشي في دور ال16 وعبر الريال قد حقق الانتصار علي التشي في دور ال16 بنتيجه هدفين مقابل هدف وحيد ، وهو اليوم سوف يدخل المواجهه بكل تركيز من اجل تقديم عرض قوي امام اتلتيك بلباو وتحقيق الانتصار والوصول الي الدور نصف النهائي والمنافسه علي اللقب بجانب الدوري.

مباراة أتلتيك بلباو وريال مدريد يلا شوت

وعلي الجانب الاخر اتلتيك بلباو فهو صاحب الارض في لقاء الليله وذلك في قمه لقاءات الدور ربع النهائي من كاس ملك اسبانيا لهذا الموسم ، وكان اتلتيك بلباو قد تاهل لهذا الدور من كاس الملك بعد عوض خساره لقب نهائي النسخه الماضيه من الكاس علي يد برشلونه في الموسم الماضي وذلك باخرج حامل اللقب فريق برشلونه من دور ال16 وذلك بنتيجه ثلاث اهداف مقابل هدفين وهو ايضا علي ارضه اليوم سوف يسعي لتقديم اداء قوي امام الريال مثل مباراه برشلونه والاستمرار في تقديم اداء جيد في الطريق نحو الوصول الي نهائي البطوله في هذا الموسم ، وكانت اخر مباراه لعبها اتلتيك بلباو قبل مواجهه الريال في الكاس كانت مع فريق رايو فاليكانو في الدوري وحقق اتلتيك بلباو الانتصار في هذه المباراه التي انتهت بهدف وحيد مقابل لاشئ.