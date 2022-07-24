تراند اليوم : مصر الكاميرون مباشر .. بث مباشر مصر الكاميرون HD بث مباشر مصر والكاميرون يلا شوت مصر والكاميرون مباشر يلا شوت

مصر الكاميرون مباشر بث مباشر مصر الكاميرون بث مباشر مصر والكاميرون يلا شوت مصر والكاميرون مباشر يلا شوت وتأهل منتخب مصر إثر فوزه على المغرب اليوم الأحد لملاقاة الكاميرون في نصف نهائي كأس أمم إفريقيا 2021.

وانتصرت مصر على المغرب بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت اليوم على ملعب أحمدو أهيدجو بالعاصمة الكاميرونية ياوندي.

وتأهل أسود الكاميرون إلى المربع الذهبي بعد نجاحهم في الإطاحة بمنتخب جامبيا في ربع النهائي بنتيجة هدفين دون رد.

موعد مباراة مصر والكاميرون في نصف نهائي أمم إفريقيا

تقام مباراة مصر والكاميرون على ملعب أحمدو أهيدجو يوم الخميس المقبل الموافق 3 فبراير 2022 الساعة 9:00 مساءً بتوقيت القاهرة و10:00 بتوقيت السعودية.

يذكر أن الفائز من لقاء مصر والكاميرون سيصعد إلى المباراة النهائية التي ستقام يوم 6 فبراير المقبل.