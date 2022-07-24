تراند اليوم : بث مباشر مباراه مصر .. مشاهدة مباراة مصر بث مباشر مباراة مصر يلا شوت مشاهدة مباراة مصر اليوم بث مباشر البث المباشر لمباراة مصر والكاميرون

البث المباشر لمباراة مصر والكاميرون cameroon vs egypt يواصل منتخب الفراعنة مشواره ومغامراته في الكأس السمراء كاس الأمم الافريقية حيث يلتقي في تمام الساعة التاسعة مساء الليلة بتوقيت القاهرة مع منتخب الكاميرون الأول لكرة القدم في المباراة التي من المقرر أن تقام علي ملعب بول بيا ستاديوم في إطار منافسات الدور النصف نهائي من كأس الأمم الافريقية المقامة حاليا في الكاميرون ويمكن متابعة المباراة مباشرة وحصريا علي قنوات بي ان سبورت.

استطاع أصحاب الأرض تصدر ترتيب المجموعة الأولى في دور المجموعات حيث نافس منتخب الكاميرون الأول لكرة القدم في إطار دور المجموعات في إطار المجموعة الأولى وتمكن من تحقيق الصدارة بعد ان تمكن من تحقيق الفوز في مباراتين والتعادل في مباراة واحدة دون أن ينهزم في أي من المباريات التي خاضها في منافسات دور المجموعات ليلتقي مع منتخب جزر القمر في دور الستة عشر وتجاوزه إلى دور الربع نهائي حيث التقى مع منتخب جامبيا وتمكن من الفوز عليه ليصل إلى مباراة الليلة.

أما منتخب مصر الأول لكرة القدم فبالرغم من بدايته غير الموفقة حيث انهزم في مباراته الأولى من المنتخب النيجيري الأول لكرة القدم بهدف نظيف إلا أنه تمكن من تحقيق الفوز في المباراتين التاليتين في دور المجموعات ليتأهل إلى دور الستة عشر بعد حصوله على المركز الثاني في ترتيب المجموعة ويلتقي مع منتخب ساحل العاج الذي تمكن من الفوز عليه بعد أن وصلت المباراة الى ضربات الترجيح ليتأهل المنتخب المصري إلى الدور التالي في الدور ربع النهائي حيث تمكن من الفوز على منتخب المغرب بهدفين مقابل هدف نظيف.