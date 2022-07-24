تراند اليوم : مباراة مصر اليوم بث مباشر .. مباراة الكاميرون مباشر HD مشاهدة مباراة مصر اليوم بث مباشر مشاهدة مباراة مصر بث مباشر مباراة مصر الكاميرون مباشر

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القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر والكاميرون

يمكن مشاهدة مباراة مصر والكاميرون في نصف نهائي كأس أمم أفريقيا عبر قنوات «بي إن سبورتس» المشفرة، غير أن هناك 8 قنوات أخرى يمكن من خلالها متابعة المباراة بشكل مجاني.

- قناة الجزائرية الأولى: القمر الصناعي نايل سات، التردد: 11680 عمودي، معدل الترميز: 27500 ( 5/6 ).

- قناة فوكس سبورت: النايل سات، تردد 12284، معدل استقطاب أفقي، معدل ترميز 27500.

- قناة تيلي تشاد: النايل سات، تردد 12015، معدل استقطاب أفقي، معدل ترميز 27500.

- قناة آرينا سبورت: هوت بيرد، تردد 11595، التصحيح 6/5، استقطاب عمودي، معدل الترميز 27500.

- قناة RTB TV بوركينا فاسو: يوتلسات 9E، تردد 11900/H، معدل ترميز 27500.

- قناة RTI 1 كوت دي فوار: قمر بدر 26E، تردد 11996/27500 H.

- قناة النبأ الليبية: النايل سات، تردد 11096، معدل استقطاب أفقي، معدل ترميز 27500.

- قناة يورو سبورت: هوت بيرد، تردد 11090 اتجاه 13 شرقًا، عمودي، معدل الترميز 27500، على 3/4 ارديتو 2.